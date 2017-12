Cote d'Ivoire: Abidjan Fitness Day - Le sport pour lutter contre les AVC chez les femmes

Cinq (5) coachs venus du Canada, de la France et de la Côte d'Ivoire sont conviés à cette première édition qui se déroulera sous le thème « Sport : facteur de cohésion sociale et outil d'amélioration de l'hygiène de vie ».

Selon des statistiques, les maladies cardiovasculaires seraient la 3è cause de mortalité chez les femmes. De même, contrairement aux hommes, celles-ci ont plus de facteurs de risque qui les exposent à l'AVC. Notamment les migraines, la dépression, le diabètes, l'arythmie cardiaque.

L'Université Félix Houphouët Boigny, théâtre d'un grand rassemblement ce samedi 9 décembre 2017, à l'occasion de Abidjan Fitness Day, une activité sportive nationale destinée aux femmes. Après de nombreuses capitales d'Europe, d'Amérique, d'Asie et Libreville au Gabon, Abidjan lance sa plus grande salle de GYM à ciel ouvert, le temps d'une journée. Un programme sportif inédit qui vise à inculquer l'importance et la nécessité du sport dans la vie de tous les jours, de prévenir les maladies et les accidents cardiovasculaires (AVC) chez les femmes et de lutter efficacement contre l'obésité.

