Cote d'Ivoire: Touba - Des paysans reçoivent des lampes solaires de dernière génération

Le chef de village et le porte-parole de la mutuelle de développement, Diomandé Ahmed, ont adressé leurs remerciements appuyés à Bamba Karim ainsi qu'aux donateurs.

La collaboration, société coopérative « Espoir du Bafing » de Karim Bamba par ailleurs, président régional de la chambre nationale d'agriculture et l'entreprise indienne, « Export Trading Corporation Côte d'ivoire » (Etc-Ci,) se veut un partenariat gagnant-gagnant.

Pour preuve, les membres du groupement agricole susmentionné, établis dans le village de Foulla dans la sous-préfecture de Dioman, ont reçu le 8 décembre 2017, cents (100) lampes solaires de dernière génération d'une valeur de 2,9 millions de nos francs.

Il s'agit de lampes gonflables à durée illimitée dont le contact avec l'eau n'a aucune incidence sur leur fonctionnalité. Un véritable soulagement pour les bénéficiaires qui, jusque là n'ont pas encore goûté aux délices du courant électrique attendu depuis belle lurette. C'était, en présence de Yao Kouakou Benoît, préfet de la région du Bafing, préfet du département de Touba.

A cette occasion, Suraj Rao et Manikatan, responsables achat de cette entreprise spécialisée dans l'importation du riz et l'exportation du café, du cacao et de l'anacarde, ce don, vise à encourager les producteurs mais aussi à contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. «Nous sommes fiers de vous chers braves paysans pour la qualité de vos produits. Ces lampes permettront aux élèves d'étudier aisément afin de réaliser de bons résultats scolaires », a dit Suraj Rao. Avant d'annoncer la construction d'une unité de transformation de la noix de cajou à Touba dans les prochaines années.

Le préfet de région, abondant dans son sens, a exprimé toute sa fierté au président Karim Bamba pour son engagement sans faille au service du développement et pour le bien être des agriculteurs de sa région natale. Il a notamment, encouragé et exhorté le monde paysan à produire davantage et à mettre un accent sur la qualité de leurs produits. Aussi, les a-t-il incités, à perpétuer le partenariat avec l'entreprise bienfaitrice. Qui selon lui, vient de les sortir de l'obscurité en attendant leur raccordement au réseau électrique national.

Le chef de village et le porte-parole de la mutuelle de développement, Diomandé Ahmed, ont adressé leurs remerciements appuyés à Bamba Karim ainsi qu'aux donateurs. Ils se sont engagés à s'approprier les recommandations du premier responsable administratif de la région du Bafing. Sans toutefois omettre de formuler des vœux : la construction de trois salles de classes plus cantine, deux pompes hydrauliques à motricité humaine, l'appui aux femmes et aux jeunes pour leur autonomisation, le reprofilage des axes menant à Foualla pour faciliter l'évacuation des produits agricoles et son raccordement au réseau électrique national surtout que des poteaux électriques y sont plantés depuis quelques années.