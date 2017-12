document

Mouvement d'humeur à Fraternité Matin: Le SYNAPPCI appelle à des solutions durables sur la base des aspirations des travailleurs

Déclaration

Dans une déclaration suite à un mouvement d'humeur à Fraternité Matin, Syndicat National des Professionnels de la Presse de Côte dIvoire (Synappci) a lancé un appel au gouvernement pour que "les négociations entamées se poursuivent et aboutissent rapidement à des solutions durables sur la base des aspirations légitimes des travailleurs."

Déclaration du Syndicat National des Professionnels de la Presse de Côte dIvoire relative au mouvement dhumeur des travailleurs de Fraternité Matin

Les faits

Le Syndicat National des Professionnels de la Presse de Côte dIvoire (SYNAPPCI) a appris, le mardi 5 Décembre 2017, que les quatre syndicats du groupe de presse Fraternité-Matin, organisaient une assemblée générale commune pour adopter une position de tous les travailleurs vis-à-vis du plan de redressement décidé par le gouvernement le jeudi 16 novembre 2017.

Informé, le Secrétaire Général du SYNAPPCI, le camarade Guillaume GBATO, à la tête dune délégation comprenant les camarades Toussaint NGOTTA, Secrétaire National chargé de la Presse Ecrite et Michel Bey SINGO, Secrétaire National Adjoint chargé des Finances, sest rendu au sein de lentreprise pour manifester sa solidarité et celle du SYNAPPCI envers les travailleurs de Fraternité-Matin.

Au terme des travaux de lassemblée générale extraordinaire, lensemble des travailleurs ont décidé spontanément doccuper la cour de lentreprise et den interdire laccès à son directeur général, Venance KONAN et à son directeur général adjoint Hamadou SAKANOKO. Une situation qui a duré plusieurs heures avant quune délégation du ministère de la Communication, de lEconomie Numérique et de la Poste composée des conseillers techniques du ministre, Jean Claude BAYALA et Serges COFFIE ne vienne à la rencontre des travailleurs.

Après plusieurs heures déchange avec les envoyés du ministre de la communication, les dirigeants syndicaux ont accepté de demander à leurs camarades de lever le siège de lentreprise et de faire confiance au ministre de la communication, Bruno Nabagné KONE, pour quil donne une suite favorable à leur exigence de voir renouveler la direction générale de leur entreprise par de nouvelles compétences avant la mise en oeuvre du plan de redressement, ont rapporté plusieurs médias.

Notre analyse

Le mouvement dhumeur des travailleurs de Fraternité-Matin est la conséquence logique de lopacité qui entoure le plan de redressement annoncé par le gouvernement. En effet, selon les travailleurs, depuis lannonce du gouvernement aucune rencontre na été organisée avec les partenaires sociaux pour expliquer les tenants et les aboutissants du plan de redressement. Notamment pour ce qui concerne son volet crucial relatif à un plan social.

Ce mouvement doit donc interpeller le gouvernement qui doit se donner les moyens dune communication transparente sur la situation, en prenant prioritairement en compte les intérêts des travailleurs à travers limplication de leurs représentants à toutes les étapes du processus.

Notre Position

Le SYNAPPCI adresse ses félicitations chaleureuses et militantes à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de Fraternité Matin pour leur engagement solidaire dans la défense de leurs intérêts.

Assure tous les travailleurs et leurs responsables syndicaux de sa solidarité et de soutien total dans cette lutte quils ont décidé dengager courageusement pour le triomphe de la justice sociale, de léquité et de la bonne gouvernance.

Le SYNAPPCI se réjouit de ce que le gouvernement, à travers le Ministre de la Communication, de lEconomie Numérique et de la Poste, Bruno Koné, ait pris la mesure de la situation en ouvrant très rapidement les discussions avec lensemble des syndicats.

Le SYNAPPCI, par conséquent, lance un appel pressant au gouvernement, notamment au Ministre de la Communication pour que les négociations entamées se poursuivent et aboutissent rapidement à des solutions durables sur la base des aspirations légitimes des travailleurs.

Le SYNAPPCI renouvèle son appel au gouvernement à étendre son action de sauvetage des entreprises de presse à lensemble du secteur des médias de Côte dIvoire. Cest pourquoi, le SYNAPPCI renouvèle son appel à la convocation urgente des états généraux de la presse et de laudiovisuel, afin quautour de lEtat, toutes les parties prenantes identifient les principaux défis auxquels le secteur des médias fait face en vue de leur apporter des solutions durables, nécessaires au renforcement du rôle de la presse nationale dans le renforcement de la démocratie en Côte dIvoire.

Fait à Abidjan, le 8 décembre 2017 consolider

Pour le SYNAPPCI

Le Secrétaire Général

Guillaume GBATO