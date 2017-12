Cote d'Ivoire: 2ème édition du FESPADIA - Mariatou Koné apporte son soutien aux personnes en situation de handicap

En sa qualité de Présidente du Comité d'organisation du Fespadia, Maitre Mensah Brigitte épouse Gouria, avocate, devenue non voyante a exprimé toute sa gratitude à la ministre Mariatou Koné

La Ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité (Mfpes), le Professeur Mariatou Koné a procédé, ce jeudi 7 décembre 2017, à Grand Bassam à l'ouverture officielle de la 2ème édition du Festival Panafricain des différences d'Abidjan (Fespadia).

Placée sous le thème « Femme handicapée, citoyenne à part entière, cette deuxième édition sera marquée par plusieurs temps forts notamment des activités culturelles, des spectacles, des panels et des expositions. Les acteurs de toutes ces activités sont des personnes en situation de handicap. Il s'agit pour la structure entreprendre avec sa différence dirigé par le couple non voyant Gouria, initiateur de cet évènement de mettre en lumière les talents et le savoir faire des personnes en situation de handicap afin de contribuer au changement du regard porté par la société sur ces personnes.

A travers ce thème, les initiateurs veulent prolonger l'action de l'Etat dans le cadre de l'autonomisation des femmes en général et celles des femmes en situation de handicap en particulier.

La Ministre Mariatou Koné a salué cette initiative et a félicité au nom du Gouvernement et en son nom personnel le couple Gouria, qui à travers cette activité donne de l'espoir à des milliers de personnes en situation de handicap. « Le handicap, n'est pas un handicap à l'éducation, à la scolarisation, à l'emploi ... », a poursuivi la Ministre.

En sa qualité de Présidente du Comité d'organisation du Fespadia, Maitre Mensah Brigitte épouse Gouria, avocate, devenue non voyante à la suite d'une méningite a exprimé toute son admiration. Et toute sa gratitude pour le soutien, la spontanéité et l'appui important dont ils ont bénéficié de la part de la ministre Mariatou Koné et de son département ministériel. Elle s'est dite rassurée quant à la prise en compte des femmes en situation de handicap dans le programme d'autonomisation des Femmes en Côte d'Ivoire.

Pour Roger Gouria, Directeur Général de la structure « Entreprendre avec sa différence », tout en félicitant la ministre pour l'oreille attentive et sa disponibilité malgré son agenda chargé, a dit sa disponibilité à prolonger l'action de l'Etat au lieu de s'apitoyer sur son handicap. Pour le couple Gouria, toutes ces initiatives visent à faire changer le regard porté par la société sur les personnes en situation de handicap qui sont souvent considérées comme des mendiants. Outre les appuis de divers ordres déjà apportés, le Professeur Mariatou Koné a remis au Fespadia, quatre fauteuils roulants pour handicapés.

Cette édition du festival qui se tient à l'espace Carrefour Jeunesse de Grand Bassam du 7 au 9 Décembre enregistre également la participation de plusieurs panelistes venus de l'étranger notamment Mme Catherine Nouvellon-Rouzies, Avocat honoraire et vice présidente de l'Association internationale « Femmes pour le dire, Femmes pour agir » ainsi que la présence de Mme Angelina Tezanou, Présidente de l'Association LOI 1901 pour la promotion des artistes en situation de handicap.

Source : Mfpes