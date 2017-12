Togo: Agaza s'offre de l'Espoir et relance le périple vers le sommet !

A noter aussi les victoires de Gbikinti sur l'AS OTR(2-1), de Sémassi sur Foadan, de Koroki sur ASKO et de Gomido sur Unisport sur le score étriqué d'un but à zéro (1-0). Nul blanc entre ASCK et Maranatha et entre Kotoko et Anges.

Un but qui, loin de décourager la formation de Zio, verra cette dernière multiplier les descentes dans le camp adverse. Mais l'attaque de cette équipe, conduite par le jeune Thilbaut Klidjè, trouvera sur son chemin, une solide défense des Verts de Tokoin. A l'image ce sauvetage sur la ligne de but de Igbouna dans les dernières minutes du temps réglementaire. Au même moment, c'est la ligne offensive d'Agaza qui peinera à violer une nouvelle fois le sanctuaire adverse. A l'arrivée, 1-0 pour les Verts de Tokoin (9 pts) qui continuent la marche vers le sommet.

