Togo: La promotion du commerce passe par des réformes

Plusieurs décisions pourraient être adoptées sur les orientations de travail de l'organisation pour les deux années à venir. Elles pourraient porter en particulier sur les subventions à la pêche (pêche illégale et non réglementée), l'encadrement des stocks à des fins de sécurité alimentaire, les subventions agricoles, les services ou le commerce électronique. Autant de sujets qui concernent directement le Togo.

Elle rassemble les ministres chargés du commerce et d'autres hauts fonctionnaires des 164 Membres de l'organisation et est l'organe de décision suprême de l'OMC.

