Afrique de l'Ouest: Fin de la réunion ministérielle du Conseil de l'entente

'Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont le fruit de la vision imprimée par nos chefs d'Etat depuis le sommet de la refondation et notre volonté politique de renforcer notre coopération. Les préoccupations des populations sont multiples et légitimes. Nous devons mettre en œuvre dans les meilleurs délais toutes les décisions prises ici afin de donner des réponses concrètes aux attentes légitimes des populations', a déclaré Robert Dussey à la clôture de la réunion.

Par ailleurs, l'organisation a adopté son budget et fait le point sur l'impact poour les populations de différentes initiatives menées dans la région en matière d'hydraulique villageoise, d'électrification, d'infrastructures scolaires et sanitaires.

A l'issue des travaux, les ministres ont fermement condamné la traite des migrants, les violations flagrantes et les pratiques esclavagistes en Libye. Ils ont invité les autorités libyennes à prendre les mesures appropriées pour faire cesser ce scandale. Ils ont salué les initiatives prises récemment par l'Union africaine et l'Union européenne pour rapatrier les migrants et monter une task force destinée à démanteler les réseaux de trafiquants.

