Libye: Les ministres des Affaires étrangères réclament des mesures fortes contre l'esclavagisme en Libye

Le Conseil des ministres tiendra une réunion extraordinaire en vue d'examiner et adopter le rapport d'audit institutionnel et organisationnel du Conseil de l'Entente ainsi que le plan stratégique 2018-2022 de l'institution.

Par ailleurs, le conseil des ministres condamne, avec force, la traite des migrants, les violations flagrantes des droits de l'Homme et autres pratiques esclavagistes qui ont cours en Libye et exige la prise de mesures vigoureuses par les Autorités libyennes pour mettre définitivement fin à ces crimes contre l'humanité.

Le conseil des ministres selon Robert Dussey, a examiné les points inscrits à l'ordre du jour de sa rencontre. « Nous avons adopté le programme d'activités et le budget 2018 du secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 280 281 299 F CFA. Nous avons également procédé à la nomination de Monsieur Marc Wabi, expert-comptable agréé, en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2017 et 2018 », a déclaré Robert Dussey, président du Conseil des Ministres du Conseil de l'Entente.

