Angola: 71 tonnes de semences disponibles pour la campagne agricole à Cunene

Ondjiva — Soixante-onze tonnes de semences de céréales et de légumineuses sont distribuées depuis vendredi aux familles paysannes des six communes de la province de Cunene, dans le cadre de la campagne agricole 2017/2018, visant à contribuer au développement de l'agriculture.

L'information a été fournie à l'Angop, par le directeur de l'agriculture, de la pêche et du développement rural de Cunene, Pedro Tibério,

En termes d'engrais, il a signalé que le secteur avait 40 tonnes d'engrais du type NPK, 10 tonnes de sulfates de sulfate d'ammonium et cinq d'urée, ainsi que 2.500 charrues, mille machettes et un nombre égal de houes européennes et de limes.

Le responsable a souligné que les moyens disponibles serviront à près de 120 000 familles incluses dans le programme de développement rural et l'assistance technique à 10 000 familles organisées en associations et coopératives de paysans, dans le cadre du programme de vulgarisation et de développement rural.

"L'objectif est de faire en sorte que les familles aient accès aux instruments de travail pour augmenter la surface de production et par conséquent les niveaux de récolte dans la campagne agricole 2017/2018", a-t-il déclaré.

Il convient de noter qu'au cours de cette campagne, le secteur agricole compte produire 107.000 tonnes de céréales.