Madagascar: Antsiranana - Un nouveau look pour le TPI

Tous les intervenants qui se sont succédé, ont déclaré qu'ils étaient conscients de l'ampleur de la mission qui est confiée au nouveau président du TPI d'Antsiranana. Ils ont mis l'accent sur l'importance d'adopter une nouvelle approche en matière de gestion administrative, de renforcer les liens professionnels au sein du tribunal et de s'ouvrir sur les différents intervenants dans le domaine de la justice afin d'optimiser le rendement de cette juridiction et de consolider la confiance du citoyen en la justice.

À l'extérieur, la Cour a reçu un grand toilettage, des allées sont réapparues après débroussaillages, des fleurs sont replantées, des plates bandes protégées par des grilles métalliques sont cultivées... Un drapeau neuf de grande taille est installé sur le toit, pour remplacer celui qui était de petites dimensions et déchiré. Depuis des années, des marchands et des détritus ont squatté les façades, actuellement, leurs anciens emplacements sont transformés en jardins bien entretenus. À l'intérieur, la salle d'audience est aménagée et décorée si elle était dans un état déplorable auparavant.

Ces deux derniers mois, les passants et tous ceux qui ont des affaires judiciaires à régler, ont constaté que les vieux bâtiments historiques qui abritent le Tribunal de première instance (TPI) d'Antsiranana ont changé de look. L'initiative émane du nouveau président installé officiellement vendredi. Depuis juillet, Robert Randriamamonjy y a assuré l'intérim jusqu'à sa nomination définitive.

