Afrique: Victoire insuffisante du Rwanda

Le Commissaire de l'Union africaine (UA) pour la paix et la sécurité, Smail Chergui, a appelé les… Plus »

Le groupe B rendra son verdict lundi à l'issue des matches Ouganda - Ethiopie et Burundi - Soudan du Sud. Pour l'heure Burundais et Ougandais partagent la première place avec quatre points. L'Ethiopie est en embuscade avec trois points.

La deuxième place du groupe se jouera lors de la dernière journée entre le Kenya (5 points) et la Libye (3 points) à l'issue de leurs confrontations, respectivement avec la Tanzanie et Zanzibar.

Après deux échecs contre le Kenya (0-2) et Zanzibar (1-3, puis un nul avec la Libye (0-0), le Rwanda a remporté enfin une victoire devant la Tanzanie (2-1). Un succès insuffisant pour lui assurer une place en demi-finale de la CECAFA Challenge Cup. Après avoir joué ses quatre matches, le Rwanda restera scotché à quatre points, total insuffisant pour passer devant Zanzibar (7 points) et le Kenya (5 points) qui ont fait match nul (0-0) samredi 9 décembre et qui ont encore une rencontre à disputer.

