Gabon: Airtel méga promo - Des bonus, des millions et des voitures toutes neuves à gagner.

La Direction Marketing de l'opérateur de téléphonie mobile, Airtel Gabon a animé une conférence de presse jeudi 7 décembre dernier à Libreville.

Une conférence de presse au cours de laquelle, les responsables ont promis une méga promotion pour remercier les clients, non seulement pour leur fidélité, mais surtout pour les accompagner à terminer l'année 2017 en beauté. La promotion va du 08 décembre 2017 au 06 janvier 2018 pour tout abonné ou ceux qui veulent se joindre à la famille Airtel.

Les fêtes de fin d'année approchent et annoncent déjà leurs couleurs. L'opérateur économique de téléphonie mobile, Airtel Gabon, toujours plus proche, offre une méga promotion à ses abonnés sur les recharges. Cette promotion, aux dires des responsables Marketing, donne la possibilité aux clients Airtel, de gagner de nombreux lots. Des bonus sur les recharges, des millions à empocher et des voitures, trois, toutes neuves, sont à gagner. C'est pourquoi cet opérateur économique remercie ses abonnés pour leur fidélité. Et pour couronner le tout, Airtel va accompagner ses abonnés tout au long des festivités de fin d'année, des festivités relatives à Noël et à la Saint Sylvestre, à compter du 08 décembre 2017 au 06 janvier 2018. C'est là aussi une invitation à rejoindre la grande famille de l'opérateur économique de la téléphonie mobile gabonaise.

Comment y participer ? Là est toute la question. Pour y participer, nous disent les responsables, le client doit s'inscrire par USSD en composant *112# ou par SMS en en voyant « CASH » au 112.Une fois inscrit, poursuivent-ils, le client peut gagner des points en effectuant des types de recharges :

Flash/Cartes à gratter

500fcfa donnent droit à 5 points

1000fcfa = à 10 points

2500fcfa = à 25 points

5000fcfa donnent droit à 50 points

En outre pour Airtel Money ;

500fcfa = 10 points

1000fcfa = 20 points

2500fcfa = 50 points

5000fcfa = 100 points

Le client peut accroitre ses chances d'augmenter ses points grâce à ses consommations en voix, SMS et forfaits internet. Les points obtenus sont cumulables jusqu'à la fin de la promotion.

Qui est ou peut être éligible au tirage de la méga promotion ? Pour l'être, nous renseignent-ils, le client ou l'abonné devra atteindre son objectif journalier, hebdomadaire ou bihebdomadaire. Le tirage au sort sera supervisé par un Huissier de justice. A la suite, l'heureux gagnant sera contacté pour recevoir son lot. Pour chaque jour, 10 gagnants se partageront une somme de 500.000 fcfa. Il y a non seulement les 1.000.000fcfa à empocher chaque semaine, pendant (4) semaines, mais également, trois magnifiques véhicules de marque Toyota Yaris à emporter au titre du grand lot.

A la question de savoir si ces lots (trois magnifiques véhicules de marque Toyota Yaris ) ne sont pas des lots de façade, Cyril ONDZIGUI, Directeur Marketing d'Airtel Gabon a rassuré les uns et les autres que tous les abonnés ou clients ont les mêmes chances et que lesdits grands lots ne sont pas attribués d'avance à une tierce personne. Il suffit de maximiser ses chances en rechargeant au maximum du crédit pour être parmi les heureux gagnants pour empocher des millions et emporter des véhicules pour la méga promotion. A vos recharges et bonne chance à tous les abonnés Airtel, peut conclure le Directeur Marketing et son équipe, tout en souhaitant d'ores et déjà,heureuses fêtes de fin d'année à chacun et à tous .