Angola: Le MPLA combat la corruption pour améliorer la qualité de vie

Luanda — Le MPLA, à travers son Exécutif, va combattre la corruption, renforcer l'état démocratique de droit et diversifier l'économie, pour améliorer la qualité de vie des citoyens angolais.

L'information est contenue dans une déclaration du Bureau politique du MPLA parvenue samedi à l'Angop, à Luanda, à propos du 61e anniversaire de la fondation du parti, qui se célèbre ce dimanche 10 décembre.

Voici la déclaration dans son intégralité:

Pour la célébration le 10 décembre 2017 du 61e anniversaire de la fondation du MPLA, le Bureau politique du parti rappelle la trajectoire glorieuse de ce grand mouvement de libération de l'Angola, qui a galvanisé le peuple angolais et gagné le combat contre l'occupation coloniale portugaise et qui est aujourd'hui l'instrument fondamental pour la satisfaction de ses aspirations à l'indépendance, à la paix, à la démocratie et au progrès social.

Le MPLA célèbre son anniversaire à un moment auquel les Angolais vivent encore, les échos de la victoire du parti aux élections générales du 23 août de cette année, avec une majorité qualifiée de 61,08 pour cent des voix, élisant 150 des 220 députés qui siègent à l'Assemblée nationale.

Le MPLA exprime sa profonde gratitude aux électeurs angolais, pour l'afflux de manière ordonnée aux urnes et pour avoir le parti, ce qui lui donne la légitimité pour gouverner l'Angola au cours des cinq prochaines années et déclare qu'il fera tout pour que le pays continue à grandir et à se développer dans un effort ressenti par les citoyens, avec l'amélioration de leurs conditions de vie.

Le MPLA, à travers son Exécutif, s'appuiera sur son slogan de la propagande bien connu par Angola qui consiste à "Améliorer ce qui est bien et corriger ce qui n'est pas bien", pour combattre la corruption, renforcer l'état démocratique de droit, diversifier l'économie, bref, améliorer la qualité de vie des citoyens.

Pour reprendre les mots du camarade José Eduardo dos Santos, président du MPLA, "cette victoire électorale, ce qui a permis une transition politique pacifique et ordonnée au niveau de l'appareil d'État, nous conduit à souligner l'importance de renforcer l'organisation, la discipline et l'unité de notre Parti".

Le MPLA considère que ce sont des valeurs qui assurent le fonctionnement et la dynamique de la vie politique du parti et qui permettent de travailler ensemble dans la réalisation des objectifs contenus dans le programme du gouvernement pour cette période de cinq ans pour la mise en place en Angola d'une société plus solidaire, plus juste et plus cohérente.

A tous les citoyens qui ont placé leur confiance au MPLA et au camarade João Lourenço, pour l'exercice de la fonction du Président de la République d'Angola, le Bureau Politique étend son étreinte patriotique et fraternelle, dans la certitude que le Parti fera tout afin qu'avec la force du pasée et du présent, les Angolais construisent un avenir meilleur.

Le Bureau politique exhorte les militants, les sympathisants et les amis du MPLA à se regrouper autour de la direction du Parti et à participer avec joie aux activités commémoratives du 61ème anniversaire, faisant d'elles un moment de fête et de méditation sur la contribution que chacun doit apporter pour l'exécution du programme gouvernemental approuvé par le peuple angolais.

MPLA - AMÉLIORER CE QUI EST BIEN ET CORRIGER CE QUI N'EST PAS BIEN PAIX, TRAVAIL ET LIBERTÉ LE COMBAT CONTINUE LA VICTOIRE EST CERTAINE. Luanda, le 9 décembre 2017. LE BUREAU POLITIQUE DU MPLA.