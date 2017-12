Afrique: Statut de Jérusalem - La Ligue arabe appelle à reconnaître l'Etat palestinien

Les Arabes ont aussi indiqué qu'ils chercheront à obtenir une résolution du Conseil de sécurité affirmant que la décision américaine était contraire à la légitimité internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence vendredi à New York à la demande de huit pays et les Etats-Unis sont apparus totalement isolés diplomatiquement. Ses alliés traditionnels, le Royaume-Uni et la France, ont condamné la décision de Donald Trump comme n'étant « pas conforme aux résolutions du Conseil de sécurité ».

Une commission dont la mission consistera à sensibiliser les Etats à cette mesure a été formée par la Ligue. Aucun ministre arabe, à l'exception du Liban, n'a demandé l'adoption de sanctions politiques ou économiques contre les Etats-Unis. Ils ont toutefois demandé à Washington d'annuler sa décision de transfert de l'ambassade car « elle menace la paix et la stabilité dans la région et dans le monde ».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.