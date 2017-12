Angola: Début de l'exercice militaire Pambala 2017

Caxito — Le premier exercice médical militaire des forces armées d'Angola, de la Serbie et des États-Unis d'Amérique a commencé samedi dans la lovalité de Vale do Paraíso (Bengo).

Bengo: Exercice médical militaire Pambala

Jusqu'à mercredi, les communautés de Vale do Paraíso, Cerâmica et Pambala, toutes situées dans la municipalité de Dande, bénéficieront de l'assistance médicale et médicamenteuse gratuite des troupes participant à cet exercice médical militaire.

À l'occasion, le directeur de l'exercice médical militaire, Belchior da Silva, a expliqué que c'est la phase opérationnelle de l'exercice, qui suit la formation et l'apprentissage commencé le 4 décembre.

« Ici, nous aurons toutes les spécialités médicales de soins de santé primaires, notamment la chirurgie, l'orthopédie, la pédiatrie, la gynécologie, l'obstétrique, la médecine dentaire, ophtalmologie, la spécialité des maladies infectieuses et la médecine générale », a indiqué le responsable.

Participent également à cette activité comme partenaires nationaux, le Ministère de la Santé, le Service National de la Protection Civile, la Police Nationale, le Service de Migration et Etrangers.

L'exercice est en cours d'évaluation par des experts de la Hongrie, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Malawi, du Botswana et du Portugal, invités en tant qu'observateurs.

S'adressant à la presse, le chef de la délégation serbe, Miroslav Brocic, a déclaré que cet exercice serait une excellente occasion d'acquérir de l'expérience et de pratiquer avec les collègues américains, en particulier sur les maladies infectieuses.

À son tour, le chef de l'équipe américaine de la Garde nationale d'Ohio, Mark Bartman, a exprimé sa satisfaction pour les conditions mises à disposition par l'Angola et a réitéré la volonté de partager des informations et connaissances pour le succès de l'exercice.

Le but de cet exercice est d'améliorer le diagnostic des maladies infectieuses, endémiques et épidermiques telles que le paludisme, la dengue, le chicungunha, le zika, la leptospirose et le choléra.