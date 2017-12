Angola: Le Président de la République regagne à Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a regagné samedi après-midi Luanda, après une visite de quelques heures en République du Congo, où il a participé à un sommet tripartite pour discuter de la question de la paix en RD Congo.

A Brazzaville, João Lourenco s'est réuni avec ses homologues du Congo, Denis Sassou et de la RDC, Joseph Kabila, autour de la situation qui prévaut en RDC, à un moment où il y a de fortes pressions internes et externes sur Kabila, pour qu'il organise des élections conduisant à une transition pacifique du pouvoir.

Du point de vue politique, la situation interne du pays est caractérisée par des foyers d'instabilité militaire, causés par des groupes armés, principalement dans l'est du pays, et par des manifestations de l'opposition et de la société civile.

Un compromis entre les principaux acteurs politiques a conduit la Commission électorale nationale indépendante à annoncer un nouveau calendrier électoral, qui établit finalement l'élection du président de la République pour le 23 décembre 2018.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a immédiatement approuvé ce compromis, mais a mis en garde contre tout nouveau report, et a menacé d'agir contre "tous les acteurs congolais dont les actions et déclarations peuvent entraver ... l'organisation des élections".

La réunion fait partie des efforts visant à assurer la paix, la stabilité et la coopération en RD Congo et dans la région des Grands Lacs, avec la participation des pays voisins, des organisations régionales et des Nations Unies.

Au cours de sa visite de travail, João Lourenço s'est entretenu avec son homologue du Congo, Denis Sassou Nguesso, autour de l'état de la coopération bilatérale.

Dans cette mission, le Président de la République a été accompagné par une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Relations Extérieures, Manuel Augusto, dans le cadre de l'affermissement des liens d'amitié, de l'analyse et révision de certains projets communs et de la préservation des relations de bon voisinage entre les deux États frontaliers.

À l'heure actuelle, la coopération est axée sur les secteurs du pétrole, de l'agriculture, de la justice, de la pêche, de la culture, de la défense, des télécommunications et des finances.