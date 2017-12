Angola: Le pays établit des relations diplomatiques avec le Népal

New York — L'Angola et le Népal ont établi des relations diplomatiques vendredi à New York, États-Unis.

L'accord officialisant les relations diplomatiques entre les deux Etats a été signé par les représentants permanents des respectifs pays auprès des Nations Unies, notamment les ambassadeurs Ismael Gaspar Martins (Angola) et Durga Prasad Bhattarai (Népal).

Au cours de la cérémonie, tenue à la Mission permanente du Népal auprès de l'Organisation des Nations Unies, les deux ambassadeurs ont échangé leurs vues sur des questions d'intérêt bilatéral, en particulier dans le domaine de la coopération, ainsi que sur l'actualité internationale.

Le Népal est un pays du Centre-sud de l'Asie avec une superficie de 147.181 kilomètres carrés et une population estimée à 28.982.771 (données de 2016). Sa capitale est Katmandou et la langue officielle est le népalais.

Le pays, qui abrite le mont Everest, est situé dans la région de l'Himalaya, bordé au nord par le Tibet (région autonome de la Chine) et à l'Est, Sud et Ouest avec l'Inde. La principale économie du Népal est basée sur l'agriculture et le tourisme.