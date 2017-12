Tunisie: Sensibiliser sans manipuler

Mais sur ce point, l'actualité politique jette un nouvel éclairage sur cette occasion exceptionnelle. Ce qui se passe sur la scène internationale et, principalement, au Moyen-Orient. La décision du président américain sur la désignation de la ville sainte comme capitale d'une partie plutôt qu'une autre a créé un contexte propice pour mieux exprimer les opinions sur l'oppression des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes et à l'autodétermination comme énoncé dans la Déclaration universelle des Droits de l'homme.

Déjà, le 8 décembre 2017, le ministère a demandé aux enseignants des collèges et lycées ainsi qu'à ceux du primaire de réserver des séances de sensibilisation à l'occasion de la célébration de la Journée arabe de la Famille (7 décembre) et la Journée nationale de la Famille (11 décembre). Ce programme de sensibilisation s'étend du 7 au 11 de ce mois. Une semaine auparavant (du 1er au 8 décembre), il avait programmé une semaine de sensibilisation sur le Sida.

En Tunisie, il est de coutume de suivre un rituel qui est celui de réserver, dans nos établissements scolaires, des séances consacrées à la sensibilisation aux questions liées aux Droits de l'homme. Les enseignants, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de consacrer une partie des cours à rappeler les grands principes des Droits de l'homme et l'impératif de les préserver et de les promouvoir.

