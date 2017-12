Ile Maurice: Incitation à la haine raciale - L'étrange appel de Soodhun à l'Express

Showkutally Soodhun: la chute d'un homme fort du MSM

Un mois après sa démission comme vice-Premier ministre et ministre du Logement et des terres, Showkutally Soodhun a appelé un des deux journalistes de l'express qui avaient rencontré le Premier ministre pour lui montrer la vidéo qui allait provoquer sa démission. «Je n'ai absolument rien contre vous. Je pense sincèrement que vous avez fait du bon travail et que vous avez été patriotiques sur ce coup-là. Il n'y a absolument aucune rancune. Ne croyez pas ceux qui vous diront le contraire.»

C'est, en substance, le message que voulait faire passer le député du MSM. Un appel téléphonique qui a laissé pantois.

C'est le mardi 7 novembre que Nad Sivaramen et Axcel Chenney ont rencontré le Premier ministre. Ils lui ont montré la vidéo filmée dans le boardroom du ministère du Logement et des terres. On y voit Showkutally Soodhun tenir des propos discriminatoires concernant l'allocation de logements de la National Housing Development Company.