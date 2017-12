Ile Maurice: Anne Robert - Le tarot pour retrouver son équilibre

Notre collaboratrice Anne Robert, journaliste à l'esprit très cartésien, spécialisée en économie, a surpris ceux qui la connaissent en lançant un jeu de tarot à la mauricienne. Elle explique qu'elle l'a fait non pas pour jouer les voyantes, mais pour retrouver son équilibre.

Anne Robert, comment passe-t-on de journaliste économique à Mme Irma ?

Mme Irma se plante moins souvent que les économistes! (rires) Le tarot, c'est un loisir devenu projet en 2016. Je traversais une période sombre et j'avais besoin de retrouver du sens dans un contexte agressif et absurde. Méditer sur le sens des cartes et transcrire ces méditations en textes m'a permis de retrouver mon équilibre. Puis, je me suis dit que ce serait génial d'avoir des cartes vraiment mauriciennes et j'ai pris contact avec Vaco, qui a embarqué dans le projet avec enthousiasme. La suite, ça a été les graphistes, les imprimeries, la vente...

Qu'allez-vous faire de cette nouvelle passion ?

Un jeu pour s'amuser d'abord. Un jeu qui sert davantage à se poser des questions sur le sens de la vie, que pour des 'prémonitions' qui seraient futiles. Un jeu pour se remettre en cause sans se prendre la tête.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends ?

Je passe du temps avec mon ami, que je vois peu en semaine. On est cool : plage, marche, famille, amis.

Parlez-nous de votre famille.

J'ai une fille de 17 ans qui est mon cadeau de la vie. J'habite à côté de mes neveux de six ans, des triplés qui ont tout bousculé et qui bousculent toujours tout, pour notre plus grand plaisir. Et puis, les week-ends, j'intègre la famille de mon ami, qui a trois enfants de 17, 14 et 11 ans.

Cuisinez-vous ?

De temps en temps...

Gourmande ou gourmet ?

Gourmet

Un péché mignon ?

Le macaron à la goyave de Chine de Jacqueline Dalais.

Pratiquez-vous du sport ?

La gym et la marche régulièrement. Un problème de dos m'a tenue pendant près de deux ans loin des courts de squash, que je reprends avec prudence grâce à mon super coach au Suffren.

Quels livres lisez-vous ?

Tout ce qui touche au développement personnel et à la spiritualité. Pour les romans, c'est au feeling.

Écoutez-vous la radio ?

Les informations surtout. Pour la musique, fouf... C'est l'ermite du tarot. Un vrai dé- sert où les bouts de verdure sont rares.

Et la télévision ? Vos émissions préférées ?

Écran noir pour une nuit noire... Je suis passée aux écrans mobiles pour les informations et, pour le loisir, je préfère la lecture.

Quel type de musique écoutez-vous ?

Je reste dans la gamme pop et classique.

Votre idée du bonheur ?

L'accomplissement de soi dans son authenticité. Ce qui mène à un état de paix et de sérénité.