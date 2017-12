Cote d'Ivoire: Autonomisation de la Femme - Mariatou Koné annonce 3 projets au profit des femmes

Les projets annoncés par la Ministre font suite aux doléances exprimées par les femmes de ladite localité...

Bonne nouvelle pour les femmes du département de Gbéléban (Odienné). Bientôt, elles bénéficieront d'une garderie (Centre de la Petite Enfance), d'une Institution de Formation et d'éducation de la Femme (IFEF) et d'une chambre froide pour les vendeuses de poissons. Ce n'est pas tout. Elles recevront egalement une importante dotation en équipement agricole. L'annonce a été faite par la Ministre Mariatou Koné, le 08 décembre 2017, à Gbeleban, au cours d'une rencontre avec les femmes dudit département.

Selon la Ministre en charge de la Promotion de la Femme, ces différents projets vont contribuer à leur autonomisation. « Soyez rassurées de l'engagement du Gouvernement à contribuer à l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Dans les IFEF par exemple, vous pourrez apprendre les métiers de la couture, de la pâtisserie, de la broderie, de l'éducation à la vie familiale, ... Et la garderie vous permettra de mettre vos enfants en lieu sûr afin de vaquer sereinement à vos occupations », a rassuré la Ministre.

En effet, les projets annoncés par la Ministre font suite aux doléances exprimées par les femmes de ladite localité par la voix de leur porte-parole Doumbia Aminata. « Nous sommes pour la plupart dans l'agriculture et dans la commercialisation du poisson. Nous sollicitons l'appui de l'Etat afin de développer notre activité et nous permettre d'être financièrement autonome » avait-elle plaidé.

Par ailleurs, la Ministre Mariatou Koné a saisi cette occasion pour exhorter les femmes et les leaders communautaires de Gbeleban à œuvrer à mettre un terme aux mariages précoces des enfants au profit de leur scolarisation. « Vos enfants peuvent etre demain de grands cadres du pays et même des ministres. Mais cela ne sera possible qu'à une seule condition : les mettre à l'école et non les donner en mariage. La place d'un enfant est à l'école et non dans un foyer » a rappelé la Ministre.

Cette activité a enregistré la présence de plusieurs personnalités de la localité, des élus et cadres dont Nasseneba Touré et Sita Ouattara.