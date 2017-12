Cote d'Ivoire: 2e édition du prix des droits de l'homme - L'Ong BURNI-CI distinguée

Au cours des dernières années, nous avons constaté une certitude croissante et des preuves… Plus »

La particularité de cet établissement dont la scolarité fait 1000 francs CFA par mois, c'est qu'il reçoit des enfants normaux et invalides, et souvent ne disposant d'extraits d'acte de naissance. La scolarité de ces derniers est assurée jusqu'à la classe de Cm2 (Cours moyens 2ème année). Avec des enseignants bénévoles, ces enfants ont ainsi la chance d'avoir le bonheur d'aller à l'école comme les autres enfants de leur âge. Ce centre compte à ce jour plus de 367 enfants qui reçoivent des cours de la classe de Cp1 au Cm2. Parmi cette population d'enfants l'on dénombre des orphelins, des sourds-muets et des enfants soumis à des travaux qui ne sont pas les leurs.

