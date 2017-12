Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique, Chypre, Grèce, Israël et Italie)

Belgique, 18e journée, 1re division

Plus d'un mois après sa dernière apparition (le 28 octobre), Sylver Ganvoula est entré à la 76e lors de la victoire de Malines à Ostende (1-0). Un deuxième succès consécutif pour Malines, qui s'éloigne de la 16e place.

Belgique, 5e journée du tournoi de fermeture, 2e division

Malgré le retour de blessure de Maël Lépicier, Roulers se rate à domicile face au Cercle Bruges (0-3). Expulsé à la 88e après avoir reçu un deuxième avertissement.

L'Union-Saint-Gilloise bat, sans Jordan Massengo, convalescent, Lierse, 1-0.

Au classement, l'Union est 2e avec 9 points, tandis que Roulers est 6e à 5 longueurs des Bruxellois.

Chypre, 15e journée, 1re division

Doxa Katokopias l'emporte chez l'Ermis Aradippou (2-1). De retour dans le onze de départ de l'Ermis, Juvhel Tsoumou s'est créé la première occasion de son équipe à la 6e avant d'adresse une talonnade lumineuse, à l'entrée de la surface adverse, qui amène l'ouverture du score. A la 37e, il intercepte un ballon dans l'axe, accélère et sert parfaitement Konstantinou qui vendange l'offrande. Encore une bonne remise, de la tête, pour Alexiou qui manque sa reprise sur la ligne des 6 mètres (84e), alors que Doxa avait égalisé. Et ce sont finalement Rahavi Kifoueti, entré en seconde période, et ses coéquipiers qui l'emportent 2-1 à la 87e.

L'Alki Oroklini s'incline sur le terrain de l'Anorthosis Famagouste (1-2). L'équipe de Bernard Itoua, titulaire, avait pourtant ouvert le score.

Au classement, Doxa remonte à la 6e place, synonyme de qualification pour les play-offs. L'Alki, Oroklini est 9e avec 15 points, devant l'Ermis, 10e avec 13 longueurs.

Grèce, 14e journée, 1re division

Défaite du FC Platanias de Clevid Dikamona sur le terrain du Panionos Athènes (-2). Le défenseur congolais était titulaire et a joué toute la rencontre. Avec 6 points, et 5 longueurs de retard sur le premier non-relégable, Platanias est 16e et dernier du championnat.

Israël, 13e journée, 1re division

Victoire importante du Bnei Yehuda Tel Aviv sur le terrain du Maccabi Netanya (2-1). Mavis Tchibota, titulaire et averti à la 44e, a été remplacé à la 69e, alors que son équipe menait 1-0.

Avec ce résultat, le Bnei Yehuda remonte au 6e rang, avec 4 points d'avance sur le 7e. Rappelons qu'à l'issue de la saison régulière, les six premiers disputent les play-offs.

Israël, 13e journée, 2e division

Le Beitar Tel Aviv partage les points avec l'Hapoel Hadera (1-1). Romaric Etou, averti à la 81e, a joué l'intégralité du match. Le Beitar est 6e avec 22 points.

Italie,16e journée, 1re division

Cagliari fait match nul avec la Sampdoria (2-2). Sans Senna Miangué, resté sur le banc.