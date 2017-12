Sénégal: Le budget 2018 du ministère de l'Environnement connait une baisse de 7%

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 4.324.891.000 de FCFA en valeur absolue et 54% en valeur relative. Cette hausse s'explique en partie par la migration de certaines dépenses naguère programmées à l'investissement alors qu'elles ne contribuent pas au capital fixe et qui du reste relèvent du fonctionnement.

Selon le rapport de la commission de l'environnement de l'Assemblée nationale, cette situation résulte surtout de la clôture de projets majeurs comme le Projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution (PROGEDE), le Projet d'appui au développement des Eco-villages (PNUD-ECO VILLAGES).

Dakar — Le budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable adopté dimanche par les députés, a connu une baisse de 7% en valeur relative et 1.648.594.960 de francs CFA en valeur absolue, en passant de 23.222.477.020 de francs CFA en 2017 à 21.573.882.060 de francs CFA en 2018.

