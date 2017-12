Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - La jeunesse musulmane sensibilisée à la préservation de la cohésion sociale

Au cours des dernières années, nous avons constaté une certitude croissante et des preuves… Plus »

Pour Djémori Diabaté président du comité d'organisation, le confrère de la radio islamique a comblé leurs attentes. « Nous partons d'ici satisfaits et promettons de faire nôtre, les recommandations à nous faites par le conférencier et le parrain », promit-il. Souhaitons que cet engagement de s'éloigner de l'immoralité soit effectivement suivi par l'ensemble de la jeunesse pour de bonnes fêtes de fin d'année à Bingerville.

« Vous devez être responsables et conscients afin de ne pas vous rendre coupables de comportements regrettables », a-t-il indiqué en substance. Jean Ahin chef d'entreprise et parrain de la cérémonie a quant à lui loué cette initiative des jeunes de Bagba. « Si nos jeunes sont convaincus de l'importance du maintien de cohésion sociale, cela augure de fêtes de fin d'année paisibles et joyeuse. Nous espérons que ce sera le cas après ce brillant exposé », a-t-il souligné.

