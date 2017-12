Afrique: MTN Ligue1 (10è journée) - Asec-Africa, combat de titans au Félicia

Le Félicia va sûrement refuser du monde. Les supporters sont d'ores et déjà hyper motivés et mobilisés pour envahir les travées pour le bien du spectacle.

Les affiches de la J-2 de la 10è journée de la Mtn ligue11 sont alléchantes. Quatre rencontres de vérité avec en ligne de mire un excellent Asec-Africa, prévu pour ce dimanche 10 décembre 2017, au stade Félix Houphouet Boigny, sur le coup de 17H. Le public sportif ne pouvait pas rêver mieux pour ce week-end. Car chacun des face à face entre ces deux cadors du football ivoirien est une sensation qui fait forcement monter l'adrénaline.

Plumer les Aiglons pour conforter sa position de leader

La pression, l'Asec mimosas n'en aura pas certainement. Vu que les jaune et noir (22 points +19), même en cas de défaite, restent toujours aux commandes de la Mtn Ligue1. Cependant, remporter ce "classico" devant l'éternel rival, c'est toujours motivant. Rien que pour cet objectif, les mimosas auront à cœur de se surpasser afin de montrer que le "Grand" Asec Mimosas est de retour. Et Amani Yao et ses poulains qui volent de victoires en victoire depuis la 5è journée sont prêts pour la bataille de ce dimanche. Il n'y aura pas de tactiques particulières contre l'adversaire. Comme on peut l'imaginer aisément, les jaune et noir évolueront comme lors des précédentes rencontres. C'est-à- dire avec sérénité, concentration et sérieux. Mais toujours avec la même boulimie offensive ! L'Asec a de fortes chances de tomber l'Africa. Surtout qu'il connait bien cet adversaire qui n'est plus l'épouvantail qu'il était par le passé.

Survoler les mimosas pour se remettre dans la course au titre

L'Africa sport est un « vieux de la vieille », habitué aux grands rendez-vous. Surtout lorsqu'il s'agit de l'Asec Mimosas, son plus sérieux adversaire au plan local. Et comme un aigle insatiable, les vert et rouge trépignent d'impatience à l'idée de mettre fin à la longue série d'invincibilité de l'éternel rival. Et tout semble avoir été mis en œuvre par le coach Aka Kouamé pour s'octroyer les trois points du jour. Depuis l'annonce du derby, les "Oyés" sont sur le pied de guerre. Pour mettre toutes les chances de son côtés, Aka Kouamé qui connait bien l maison jaune et noir, a également exercé sur le mental des siens. Les Aiglons sont donc prêts à survoler les mimosas pour décrocher une victoire précieuse pour se remettre dans la course au titre.

D'un côté comme de l'autre, il n'y a pas eu d'entrainement spécial. Seule la réalité du terrain, comptera ce dimanche et certainement, l'équipe qui sera la plus prête physiquement et mentalement, pourrait bien prendre le dessus. Et si l'on s'en tient aux statistiques affolantes des mimosas : 7 victoires consécutives, avec à la baguette une attaque qui crache du feu, il faudra un très "grand" Africa pour empêcher Me Roger Ouégnin de lever les bras, ce soir et jubiler avec les "actionnaires" au coup de sifflet final. Le Félicia va sûrement refuser du monde. Les supporters sont d'ores et déjà hyper motivés et mobilisés pour envahir les travées pour le bien du spectacle.