Cote d'Ivoire: Asec-Africa - La bataille des deux ex-coéquipiers de l'Asec Mimosas devenus entraineurs

L'Asec mimosas poursuivait le titre perdu, depuis cinq ans ! Les mimosas l'ont reconquit l'année dernière. A l'opposée le titre de champion de Côte d'Ivoire fuit l'Africa depuis 2011. Durant l'édition 2016-2017 de la Mtn ligue1, les jaune et noir s'étaient joué des "Oyés". D'abord lors de la 9è journée, un but de Dépodé Jacob (1-0) avait permis aux mimos de calmer l'Africa et reprendre le fauteuil de leader. Pour ce premier round de la nouvelle saison, le derby s'annonce plus houleux et ce dans plusieurs compartiments. Il y aura donc match dans match.

Amani Yao-Aka Kouamé ou le duel de coach

Ce sont deux purs produits de l'Asec mimosas qui s'affrontent côté entraineurs. Si les deux coaches semblent aussi proche l'un de l'autre, ils gardent cependant chacun une botte sécrète.

Amani Yao, l'ancien "Oyé" devenu mimosas

Amani Yao a la particularité d'avoir évolué à l'Africa sport avant de se retrouver dans le camp opposé. Il connait donc les moindres coins et recoins de la maisonnée vert et rouge.

Aka Kouamé, du brassard de l'Asec au banc de l'Africa !

Pendant plus d'une décennie, il a été le symbole de la régularité de l'Asec mimosa sous l'ère Troussier. Les "grandes stratégies" d'avant-match des jaune et noir ne lui sont donc pas inconnues. Et l'ancien sociétaire de l'Usc Bassam qui coure toujours après sa première victoire face à l'Asec depuis sa prise de fonction sur le banc des Aiglons pourrait bien créer la surprise ce soir. Cissé Abdoul Karim-Zadi Blé Hortalain, la bataille des gardiens restent ouverte. Le derby de cette 10è journée mettra certainement aux prises deux des meilleurs gardiens à l'heure actuelle de la Mtn Ligue1. Cissé Abdoul Karim, le transfuge du Sc Gagnoa et Zadi Blé Hortalain, l'assurance tout risque de l'Africa.

Après un passage exceptionnel à Gagnoa, Cissé Abdoul a été copté par l'Asec. Mais le gardien qui est resté pendant longtemps dans l'ombre de Diomandé Namory à l'Africa, aura à cœur de montrer aux yeux de son ancien club employeur que "l'arbre abattu a repoussé". Il en voudra non seulement à son ancienne équipe qu'il a déjà battu lors de la Super coupe Félix Houphouët Boigny, mais surtout à Zadi Hortalain qui lui a trop souvent "volé" la place de troisième gardien en sélection nationale.

Il y aura aussi la bataille des buteurs...

L'Asec et l'Africa sont à l'heure actuelle les deux meilleures attaques du championnat. L'Asec affole les compteurs avec au moins 18 buts contre 12 pour les Aiglons. Ce duel même s'il n'est pas l'un des plus historiques entre ces deux rivaux sera certainement marqué par la saga des artificiers. Angbegiandan Komlan sera une fois de plus le fer de lance de l'attaque mimosas. Auteur de plusieurs exploits, l'international togolais peut mener les siens au succès s'il est bien armé par ses coéquipiers de la division offensive.

Côté Africa, 12 buts ont été marqués depuis le début de la saison. S'il n'en garde pas la totale paternité, Koffi Foba Stevens a été dans tous les beaux coups des victoires "Oyés". Adroit face aux buts, "Fofo" pourrait bien être la clé de voute de la ligne offensive des Aiglons, ce soir.

Le public va certainement s'inviter à la fête

Un choc Asec-Africa qui va drainer forcement du monde. Ce soir encore le stade Félix Houphouët Boigny ne va pas faillir à cette bonne vieille tradition. Les "actionnaires" gardent certes un léger avantage sur les "membres associés". Et pour cause, lors de la récente Super coupe Félix Houphouët Bopigny, ils ont jubilé face au rival. Les "membres associés" viendront donc avec l'esprit de laver cet affront. Toutes choses qui mettront en ébullition le Félicia.