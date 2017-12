Cote d'Ivoire: Incendie à Bingerville - Le député Issouf Doumbia apporte son soutien à la famille sinistrée

Au cours des dernières années, nous avons constaté une certitude croissante et des preuves… Plus »

Rappelons que cet incendie apparemment dû à un court-circuit et qui s'était déclaré aux alentours de 11 heures ce mercredi-là, n'a fait que des dégâts matériels. C'est le lieu d'inviter les uns et les autres à ne recourir qu'aux services des professionnels en la matière pour les installations électriques afin de préserver des vies et les biens.

Joignant l'acte à la parole, il a remis une enveloppe de 100 mille francs FCFA à la famille en plus de la promesse de reconstruire ce bâtiment de sept fois deux pièces entièrement détruit par les flammes. « Faites le devis des travaux de reconstruction du bâtiment. Nous allons le rebâtir », a promis le plus jeune député de ce pays.

