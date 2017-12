Cote d'Ivoire: FMI - Un nouveau décaissement de près de 79 milliards FCFA approuvé pour le pays

En effet, c'est suite au terme des deuxièmes revues du programme de la Côte d'Ivoire appuyées par la facilité élargie de crédit (Fec) et le Mécanisme élargi de crédit (Medc) que cette décision a été a été prise.

« Tous les critères de réalisation et objectifs indicatifs à fin juin 2017 ont été observés et tous les repères structurels ont été respectés. Les solides politiques mises en œuvre par les autorités dans le cadre du programme appuyé par le Fmi ont contribué à asseoir la confiance des marchés financiers internationaux, ce qui a permis de mener à bonne fin une émission euro-obligataire en juin », a soutenu le Fonds monétaire international (Fmi). Dont le Conseil d'administration a approuvé un nouveau décaissement de près de 79 milliards Fcfa (136,5 millions dollars US) pour la Côte d'Ivoire, appris Fratmat.info, ce dimanche 10 décembre.

En effet, c'est suite au terme des deuxièmes revues du programme de la Côte d'Ivoire appuyées par la facilité élargie de crédit (Fec) et le Mécanisme élargi de crédit (Medc) que cette décision a été a été prise. Ce qui porte aujourd'hui, le total des montants décaissés dans le cadre des deux accords à plus de 136,8 milliards Fcfa (236,258 millions dollars US).

« L'activité économique demeure solide en 2017. L'économie a réussi à faire face aux chocs des termes de l'échange et aux tensions sociales. La croissance du PIB réel devrait rester supérieure à 7 % en 2017-19 et les risques qui pèsent sur les perspectives sont globalement équilibrés. L'inflation devrait rester modérée. Le déficit budgétaire devrait être maîtrisé à 4,5 % du PIB en 2017 puis converger vers la norme régionale de l'Uemoa de 3 % du Pib en 2019 », indique le communiqué du Fonds monétaire international. Qui, reconnait, par ailleurs, que le gouvernement ivoirien avance dans la mise en œuvre des réformes structurelles, ainsi que dans le renforcement de la gestion des investissements et du suivi des risques budgétaires liés aux entreprises publiques et aux Partenariat public-privé, au regard de la budgétisation par programme et de la rationalisation de la chaîne de la dépense.

Toutefois, l'institution financière invite l'Etat ivoirien à accélérer accélèrent les réformes structurelles essentielles pour entretenir un développement économique tiré par le secteur privé. Ce qui, pour elle, permettra « de dynamiser la croissance et de renforcer le rôle économique régional du pays ».