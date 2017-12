Tunisie: Un niveau stratosphérique

C'est l'histoire d'un match mal embarqué où X est mené 4-1 par Y 4-1 à la 75e.

L'histoire d'un affrontement qui semblait plié jusqu'au sursaut d'orgueil de X, qui revient à 4-3, avant qu'Y n'en remette une couche. 5-3. Le break est fait, c'est fini. Ou pas. X s'obstine et finit enfin par égaliser. Bref, c'est l'histoire d'une remontada.

C'est l'histoire de Cristiano Ronaldo et du Ballon d'or. A force d'efforts, de records et de séances de muscu, le Portugais a fini par rejoindre Lionel Messi au palmarès du Ballon d'or, en obtenant jeudi son cinquième trophée. Le dernier ? Peut-être. Sans doute. Même s'il ne faut jamais dire jamais avec cet homme insatiable (« tant que je jouerai, j'ambitionnerai de gagner tout ce que je peux gagner. Et, l'an prochain, il y en aura un autre à aller chercher », a-t-il déclaré, main sur le trophée), on prend le risque de dire que ce sera pour CR7 le dernier d'une immense collection. Pourquoi ? « Calma, calma », on y vient...

Parce qu'avec le temps va, tout s'en va ...

Rendre hommage à Leo Ferré la semaine du décès de Johnny Hallyday est aussi anachronique que les statistiques individuelles de Cristiano Ronaldo dignes du temps de Di Stéfano, dont Florentino Pérez a dit jeudi que CR7 « était l'héritier » (19 buts en Ligue des champions sur l'année 2017, entre autres). Mais tout maître du temps qu'est le Portugais, il ne peut échapper à ses effets.

En d'autres mots, le quintuple Ballon d'or a pris un coup de vieux et « maintenant, son jeu a beaucoup changé», dixit Cannavaro sur La Chaîne L'Equipe.

Moins rapide, moins influent sur le jeu merengue, l'apôtre du darwinnisme version football, passé d'ailier à attaquant et d'attaquant à renard des surfaces n'a désormais plus de marge de progression. Sa fin de carrière se dessinera dans les 20-25 derniers mètres, où il continuera certes de planter des banderilles et distiller des caviars, mais en devenant de plus en plus dépendant de la capacité des Modric, Isco, Asensio et Benzema à le mettre dans les meilleures conditions. L'époque du CR7 qui portait le Real sur ses épaules est révolue.

La fine gâchette !

Avec ses innombrables buts et son «6 sur 6», Cristiano Ronaldo domine le classement des plus fines gâchettes.

Si l'on exclut Lionel Messi, un peu plus jeune (30 ans) et au jeu moins énergivore, de plus en plus de joueurs s'approchent du niveau requis pour avoir le Ballon d'or, Neymar le premier. Muselé par Messi au Barça, le Brésilien s'est posé en candidat à la récompense suprême le jour de sa signature au Paris Saint-Germain. C'est à ce jour celui qui, intrinsèquement, est le plus proche des deux lauréats de ces dix dernières années.

Lors de la cérémonie de remise sur trophée, Ronaldo a parlé du Brésilien du PSG comme étant la menace la plus grande au tandem qu'il forme avec Messi. « Neymar a fait troisième, c'est un joueur très talentueux qui va avoir son mot à dire dès l'année prochaine ». Lionel Messi avait d'ailleurs concédé fin novembre que la concurrence deviendrait plus rude (en mentionnant même Kylian Mbappé) : «Ces dernières années, c'était nous deux (avec Ronaldo), mais désormais, il y a des footballeurs comme Neymar, Mbappé ou Suarez qui peuvent prétendre à ce prix ».

On peut ajouter Griezmann s'il décide de revenir à son niveau de 2016 ou Eden Hazard s'il franchit un jour le cap et pourquoi un gardien de but (De Gea? Neuer s'il revient à temps ?).

Si CR7 a beaucoup progressé en équipe nationale et celle-ci avec lui, il est difficile d'imaginer le champion d'Europe en titre soulever la Coupe du monde le 15 juillet 2018. Pire, le Portugal se trouve dans un groupe casse-gueule (Espagne, Maroc et Iran) non sans rappeler celui qui lui avait coûté l'élimination au premier tour en 2014 (Allemagne, Etats-Unis, Ghana) et le fiasco est un scénario que l'on craint déjà à l'ouest de la péninsule.

Vu l'importance de la Coupe du monde dans le choix final, on croit plus à un Neymar 2018 qu'à la passe de six pour Cricri. Et en 2019, alors ? Ronaldo aura 34 ans, ce qui nous renvoie au premier point.

Decima, undecima, duo decima...

Ça va les gars, c'est bon, on a compris. N'en déplaise à Cristiano Ronaldo, le Real Madrid ne lui servira pas le Ballon d'or sur un plateau d'argent en remportant une 13e Ligue des champions cette année. D'une, parce que tout le monde en a marre de voir les Merengue la gagner tous les ans, et de deux parce qu'on a sacrément l'impression que le cycle vertueux du Real de Zidane est sur le point de se briser : deuxièmes de leur groupe derrière Tottenham, complètement largués en Liga (4e !!!)... Et on veut bien que la saison soit longue, mais au vu de la concurrence (le retour en force des clubs anglais, le Barça, et le PSG s'ils s'achètent un mental au mercato d'hiver), ça ne devrait pas suffire pour la tridecima.

Parce que Ronaldo va finir par se barrer en MLS

Ce n'est pas de nous et ce n'est en fait même pas un secret: l'un des rêves de Cristiano est de terminer sa carrière aux Etats-Unis comme bien d'autres légendes avant lui (Pelé, Beckenbauer... ). Voilà, à ce sujet, ce que disait un proche de Cristiano Ronaldo à So Foot, fin 2013 : « Il m'a dit qu'il pensait arrêter à 32, 33 ans en Europe. Il me l'a dit. Après, il partira peut-être jouer aux Etats-Unis. »

Un amour réciproque

David Beckham a notamment fait part de son désir d'attirer la superstar du Real Madrid dans sa franchise de Miami. Deux icônes du football, l'une en tant que président et l'autre sur le terrain... Ça promet. Mais qui dit exil aux Etats-Unis dit abandon de toute ambition individuelle et donc bye-bye le Ballon d'or.

Doucement, mais sûrement, le Portugais bascule du côté papa-poule de la force. Les photos en slip se font un peu plus rares, tandis que les vidéos des buts sur coup-franc de Cristiano Junior se multiplient. Sans oublier que l'attaquant du Real a désormais quatre enfants. Des jumeaux, Eva et Mateo, nés d'une mère porteuse ainsi qu'Alana (aucun lien avec David), la petite dernière, fruit de son union avec Georgina Rodriguez.

« Je veux sept enfants et autant de Ballons d'or», a encore ironisé Ronaldo pendant le gala sur la Tour Eiffel. Avant, il aurait dit: « Je veux sept Ballons d'or et sept enfants ». Preuve que les temps ont changé et qu'il a (un peu) moins faim, maintenant. Mais juste un peu.