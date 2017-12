Tunisie: Une déferlante moralisatrice gérée sans le recul indispensable

«Je suis consterné par la décision de l'Union européenne de placer la Tunisie dans la liste des paradis fiscaux».

Depuis le départ de Ben Ali, la Tunisie fait des efforts considérables pour implanter la démocratie, au milieu de difficultés innombrables, et voilà qu'une décision est prise qui peut ruiner son image sur le plan international et donc la déséquilibrer.

Que des techniciens aient pu proposer une telle décision sur la base de critères que j'ignore est possible mais que des politiques aient pu les approuver en dit hélas long sur leur manque de discernement et de courage face aux excès d'une déferlante apparemment moralisatrice mais gérée sans le recul indispensable.

Non seulement les investisseurs internationaux mais aussi les agences gouvernementales d'aide au développement risquent d'être ébranlés dans leur confiance à l'égard de ce pays, et celui-ci, encore fragile, peut en être déstabilisé.

J'ai personnellement parrainé, lorsque je présidais Siparex, le premier fonds franco-tunisien de capital investissement qui investit dans des PME françaises voulant se développer en Tunisie et des PME tunisiennes qui veulent se développer en France, avec les financements de BPI France et de la Caisse des dépôts tunisienne. L'objectif : créer de l'activité entre les deux pays et des emplois dans chacun d'eux. Que faire désormais ? Poser notre crayon ou continuer ?

Bien sûr, la réponse est : nous continuons. Et j'invite tous les décideurs privés à ne pas tenir compte de cette décision inique, et les Etats de l'Union européenne à prendre conscience de leurs responsabilités en la retirant au plus vite