Tunisie: Renverser la vapeur ou rendre le tablier

Le chômage massif persiste. Les investissements stagnent. Les exportations se poursuivent cahin-caha, à la peine, largement déficitaires par rapport aux importations. Les balances commerciale et des paiements courants souffrent.

Malgré les aléas de la conjoncture, les défis demeurent les mêmes. Et ils sont toujours, hélas, logés à la même enseigne. C'est-à-dire à la case départ.

L'emploi, les investissements et les exportations restent prioritaires. Interdépendants, il est vrai, ils n'en requièrent pas moins une mobilisation de tous les instants.

Soyons clairs. Le bilan en la matière est toujours largement déficitaire. Malgré le léger frémissement économique enregistré depuis peu et qui autorise un bilan en la matière, pour l'année en cours, raisonnablement mitigé.

C'est dire que le tableau n'est guère reluisant. Malgré les promesses et les attentes. En rappelant, hier, l'impératif de poursuivre et de gagner la guerre contre la corruption, M. Youssef Chahed, chef du gouvernement, semble s'être fié à l'évidence.

La contrebande et l'économie informelle et parallèle contrôlent les deux tiers pratiquement du PIB. Leurs interférences avec le crime organisé et le terrorisme ne sont plus à démontrer. Sans parler des sous-utilisations des ressources nationales et manufacturières et du manque à gagner au niveau de la mobilisation des ressources financières, de l'épargne et des investissements.

Si les Arabes sont, aujourd'hui, toujours à la traîne, si les choses se passent par-dessus leurs têtes, c'est parce que, économiquement, ils sont les grands absents des grands enjeux internationaux. Un jour, on avait parlé à Staline du Vatican, il dit : «Combien de divisions ?». Et c'est tout dire. Parce que, malgré leurs pactoles énergétiques, les Arabes alignent tout compte fait une somme nulle à l'échelle des grands agrégats internationaux.

Aujourd'hui, la Tunisie se retrouve à la croisée des chemins. Ça passe ou ça casse. On renverse la vapeur ou en rend le tablier. Il n'y a guère d'autre alternative. Ou l'économie reprend ou le marasme s'installe à perpétuelle demeure. Les débats budgétaires autour de la loi de finances et du budget général de l'Etat sont cruciaux, certes. Ils donnent lieu à des échanges par moments peu amènes et exacerbés entre les acteurs économiques surtout. Mais, en dernière instance, ce ne sont qu'échanges et débats, si pertinents et fondés soient-ils.

Conférence des gouverneurs

L'essentiel est de reprendre la croissance. Et la croissance passe immanquablement par la production. Qu'elle soit agricole, industrielle ou de transformation, la production est la pierre angulaire de l'augmentation du PIB. Autrement, ce n'est que spéculations immobilières et financières, thésaurisations et inflation. Et iniquité dans le partage des fruits de la croissance, si jamais elle existe.

Toujours hier, le chef du gouvernement devait superviser la conférence des gouverneurs. Là aussi, les urgences sont impératives. La fonction a été dénaturée au cours des dernières années, pour ne pas dire clochardisée. Sujette à des captations et détournements partisans, le laisser-aller ambiant a achevé de la reléguer dans un statut mineur, pour le moins en deçà de ce qu'elle est était supposée être.

Or, il va de soi que le gouverneur joue un rôle crucial, décisif même, à l'échelle des régions. Quand on sait que quatorze gouvernorats, sur les vingt-quatre que compte le pays, évoluent à un cycle végétatif, au ras du sol, on comprend l'étendue de la problématique.

Il est impératif que les gouverneurs retrouvent les prérogatives qui sont les leurs, théoriquement, et qu'ils redorent le blason d'une fonction efficiente. Parce que, par la misère de ces jours, le statut administratif du gouverneur est désormais partie intégrante de l'incurie générale dont pâtit l'administration dans son ensemble. Les déficits en matière de partenariat public-privé, ainsi que la non-adoption de la loi sur les urgences économiques, doivent être comblés au plus pressé. Autrement, toute velléité d'instituer la décentralisation demeure vœu pieux et lettre morte.

Ici comme ailleurs, la nature a horreur du vide. Tout manquement à une obligation d'intérêt public se concrétise par l'excroissance pervertie de l'informel et des réseaux souterrains. Avec leur inévitable lot de spéculateurs et de corrupteurs de tout poil. Au grand dam de tous, hormis les parasites sociaux.