Tunisie: Proche de la commedia dell'arte

Comédie grinçante qui veut probablement se moquer de la société en délitement et des institutions politiques, et louer les femmes tout en les moquant. Chaque geste, chaque parole et chaque déplacement participent à l'harmonie de la pièce. Vivacité des dialogues, absence de longs monologues. Les comédiens ont imprimé à cette création humour et rire parfois forcés. Leur jeu est outré, proche de la Commedia dell'arte mais plein d'énergie. Un petit souci au niveau des tenues vestimentaires qui rappellent celles de la pièce «Farka Saboun» et n'ont rien d'originaux.

Les hommes se réveillent et trouvent qu'ils sont dépouillés de leurs vêtements. Ils portent les habits de leurs épouses. Tandis que leurs femmes au pouvoir organisent une fête pour célébrer les nouvelles législations. Le déguisement participe au bouleversement de l'ordre établi. Et les hommes, qui avaient le monopole des décisions, se retrouvent exclus dans ce jeu de rôle.

