Tunisie: Kheireddine Madoui pisté

Neguez et Msakni devant le conseil de discipline

Le premier accusé de simulation de blessure pour sauter le déplacement de Métlaoui et le second pointé du doigt depuis un certain temps déjà pour son manque de sérieux, sa nonchalance et son manque d'engouement pour les couleurs du club, dit-on. Hamdi Neguez et Iheb Msakni ont comparu jeudi devant le conseil de discipline. Des sanctions financières et même sportives -- surtout pour Msakni -- sont attendues.

Relations avec le CSS, le dégel

Nous avons appris que les dirigeants étoilés comptent tourner la page des rapports tumultueux avec leurs homologues sfaxiens et renouer avec les relations conviviales et amicales qui caractérisaient historiquement les deux clubs, et ce, à l'occasion de la rencontre de demain où le bureau directeur élargi du CSS a été invité à Sousse et sera l'hôte de la direction du club sahélien. Une approche fortement louable et appréciée dans ce contexte tendu dans lequel patauge notre football.

A.G. évaluative le 25 décembre

Réuni jeudi soir, le BD de l'Etoile chapeauté par le président «sortant», Dr Ridha Charfeddine, a fixé la date du 25 décembre prochain pour la tenue de l'assemblée générale évaluative, en attendant la programmation de la date l'A.G. élective prévue pour la fin du mois de janvier 2018.