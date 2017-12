Tunisie: La Tunisie entre deux tourmentes

Décidément, nous sortons d'une semaine décevante, voire démoralisante, qui invite à un multiple réexamen de conscience.

D'abord, un mystérieux classement européen dans une liste noire de pays à fiscalité douteuse, qui représente une cinglante «fin de non recevoir» à une historique longue quête de confiance menée, depuis l'indépendance, par plusieurs générations de Tunisiens, que l'on croyait avoir victorieusement couronnée par la proclamation de la première expérience démocratique que connaît le monde arabe.

Une déception interne majeure

Ensuite, c'est au tour d'une déception interne majeure, celle dont a été l'acteur le groupe parlementaire d'Ennahdha par son alignement derrière les intérêts commerciaux d'un pays étranger, certes ami. Une attitude qui a fini par inquiéter jusqu'aux plus fervents défenseurs de l'alliance avec le mouvement islamiste tunisien dont on louait la tunisification-modération.

Comment se peut-il qu'un Tunisien puisse se permettre de prendre la défense d'un accord de libre-échange aussi déficitaire pour son pays ? Rien qu'à le comparer à celui du partenariat avec l'Europe, il apparaît évident que la Turquie a fait une excellente affaire, sans la moindre contrepartie. Et que, vu le scandaleux déficit commercial qui en a résulté, un répit de deux années constitue le moins que l'on puisse décider pour mériter le statut de pays souverain.

Même aux yeux de l'Union européenne qui vient de nous faire avaler une monumentale couleuvre, comment pourrait-on, comparativement, justifier un tel déséquilibre dans les échanges commerciaux ?

Des échanges trop déséquilibrés

Et puis, il faut se rendre à l'évidence, les termes de nos échanges avec la Turquie, la Chine et la Russie suffisent à eux seuls à expliquer une part importante de nos pépins économiques et financiers. Il suffit de prendre un crayon et d'additionner les déficits en fonds publics, en manque à gagner douanier, en concurrence subie par nos productions locales et leurs apports perdus en termes d'emplois et de développement.

Si l'on cherche bien dans les coulisses de l'Europe des 28, il se pourrait bien que ses pays membres n'aient cru utile de dénoncer une telle «concurrence déloyale».

L'idée semble saugrenue, mais à l'heure de la dénonciation des dérégulations excessives, des délocalisations à outrance et des paradis fiscaux systématisés, l'Europe fait figure de parent pauvre.

Une prise de conscience nationale

Quoi qu'il en soit, le vote de l'article 36 de la loi de finances matérialise une légitime prise de conscience vis-à-vis des écarts «révolutionnaires» qu'à encouragés Ennahdha : des recrutements massifs qui ont alourdi la masse salariale publique, une mainmise des considérations idéologique sur les options et décisions économiques et sociales, une alliance de fait avec les extrémistes et jihadistes locaux et étrangers qui a déstabilisé la sécurité nationale et fait régner l'argent occulte. Toutes considérations qui inquiètent les Tunisiens et peuvent effaroucher partenaires et observateurs.

A un autre niveau, ne faudrait-il pas voir Ennahdha relire l'histoire de la Tunisie et s'engager dans une franche relecture de son histoire profonde en vue d'une meilleure concordance. Au vu de son attitude, lors de la séance de vote de l'article 36, Mourou semble y avoir consenti.