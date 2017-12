Tunisie: Les ambitions du CSS

Une autorité régionale autonome permet de gagner beaucoup de temps et d'argent lors de la… Plus »

Notons que le championnat arabe de l'année 2016, le 18e, a eu lieu au Caire avec la participation de six équipes, et s'est terminé par la consécration d'Al Ahly d'Egypte.

La présence des participants semble restreinte, puisque selon l'UAVB, seuls cinq sont inscrits pour l'instant. Il s'agit des deux équipes égyptiennes Al Ahly et Sporting, le CSS, Chabab Soudan et le GP Alger. Ainsi composée, la compétition se déroulera sous forme de championnat à poule unique. Chaque club affrontera l'autre. Celui qui totalisera le maximum de points décrochera le gros lot au soir du 23 décembre. Sachant que le coup d'envoi de la nouvelle édition sera donné le 15 décembre.

Lors de sa préparation, effectuée à Sfax, les coéquipières de Nihal Kbaïer se sont mesurées à l'équipe algéroise du Groupe pétrolier à deux reprises et se sont imposées par trois sets à un et trois sets à deux.

Cette fois, le Club Sfaxien sera l'unique représentant tunisien, et il ira au Caire au début de la semaine prochaine avec la foi en sa valeur et des arguments solides pour offrir à la Tunisie son premier titre arabe.

La ville de l'Ariana a eu l'honneur d'abriter le premier championnat arabe qui s'est soldé par la victoire des Egyptiennes d'Al Ahly. La présence tunisienne s'est limitée au Tunis Université Club et Al Hilal de Tunis, tout comme pour la seconde édition en 1999 au Caire mais avec le CSS et le TUC, et qui a vu Al Ahly conserver son titre. Le club ahlaoui se taille la part du lion avec six titres au palmarès de l'épreuve arabe.

