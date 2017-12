Ile Maurice: Patrimoine mondial de l'Unesco - Le «séga tambour» se raconte

Leurs instruments, poursuit le jeune homme, sont témoins de leur créativité et la misère dans laquelle ils vivaient. Ils ont usé de leur imagination pour faire de la musique à partir de rien. «Tout ce qu'ils utilisaient était disponible là où ils travaillaient. Par exemple, un bout de métal et une peau de bête étirée sur un support faisaient l'affaire», raconte Tendere Bernard. Avec le temps, ces instruments se sont transformés en triangle et en tambour. Ceux-ci ont peu à peu été adoptés par d'autres chanteurs de séga.

Selon le dossier que Maurice a soumis à l'Unesco pour l'inscription du séga tambour au registre du patrimoine mondial, cette tradition rodriguaise puise ses origines dans la résistance des esclaves. Le chant et le rythme des tambours étaient une expression de communication et de résistance.

