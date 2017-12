Ile Maurice: PSAC - «Mo pa'nn tro konpran sa Nine-Year Schooling-la», dit un parent

Sa cousine Dariana Lafrance, venue passer ses vacances chez elle, attend aussi ses résultats. Avec l'accord de ses parents, elle nous a confié qu'elle est stressée à cause «des maths et de l'histoire-géo».

Qu'en est-il des examens ? Emilia avoue que même si elle s'y était bien préparée, elle craint pour les mathématiques. «C'était mitigé, certains exercices étaient faciles et d'autres plus complexes.»

Idem pour ses parents. Sa mère explique être davantage préoccupée par le collège qui sera attribué à sa fille que par les résultats. «Je suis confiante et je sais qu'elle a toujours obtenu de bons résultats. Je m'inquiète davantage pour le collège qu'elle aura.» Les parents d'Amélia disent être toujours dans le flou au sujet du Nine-Year Schooling et du PSAC.

Michaëla et Michael Carver sont les parents d'Amélia. La fillette de 11 ans rêve d'intégrer le Rabindranath Tagore Institute, à Calebasses. Celle que ses parents qualifient de bosseuse depuis sa première classe de primaire au Jean Eon R.C.A., se dit confiante et «pas stressée du tout» à l'approche de la proclamation des résultats.

18 196. C'est le nombre d'élèves de Grade 6 qui ont pris part à la première édition du Primary School Achievement Certificate (PSAC), anciennement appelé Certificate of Primary Education. Si cette réforme ne fait toujours pas l'unanimité, la tension monte à l'approche de l'annonce des résultats, prévue ce mardi 12 décembre. Quelques parents et élèves racontent leur attente.

