Cote d'Ivoire: Le ministre Sidiki Diakité - "Alassane Ouattara a sauvé le Denguélé"

Les populations du département de Gbéléban, dans la région du Kabadougou, ont organisé samedi, dans le village de Kabala, une journée de reconnaissance au Président de la République.

Dieu a demandé d'être reconnaissant à celui qui te fait du bien. Hier, on a célébré les ministres Gaoussou Touré et Souleymane Coty Diakité. Aujourd'hui, c'est ma modeste personne. C'est la preuve que notre fils, Alassane Ouattara, aime le Denguélé. Le Président Alassane Ouattara a sauvé le Denguélé... ». Ces propos sont du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diakité Sidiki. Il les a tenus samedi, à Kabala, son village natal, situé dans la sous-préfecture de Seydougou, sur l'axe Odienné-Gbéléban, au cours d'un meeting de reconnaissance et de remerciement du département de Gbéléban au Président de la République, Alassane Ouattara.

Dès les premières heures de la journée, les populations venues des villages environnants et des hameaux ont pris d'assaut le lieu de la cérémonie. Parmi elles, plusieurs cadres du district du Denguélé, au nombre desquels les ex-ministres des transports, Gaoussou Touré, vice-président du Rassemblement des Républicains (Rdr) par ailleurs, député d'Odienné ; et de la communication Souleymane Coty Diakité, actuel Pca du Fonds d'entretien routier (Fer).

« Nous ne cesserons jamais de faire des bénédictions pour le Président Alassane Ouattara, afin qu'il ait la force de continuer. Cela, pour le grand bonheur de la région, de la Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Alassane Ouattara avancera avec le Denguélé et la Côte d'Ivoire », a-t-il poursuivi.

Le ministre Sidiki Diakité a également demandé aux populations de prier pour sa personne, afin qu'il soit à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Mais aussi de prier pour les fils du Denguélé pour qu'ils connaissent eux aussi des promotions comme ministres, etc. « Ne maudissez personne. Mais priez pour nous, vos enfants ».

Les grandes actions du Président pour la région...

Au nom des élus et cadres du département de Gbéléban, l'honorable Doumbia Alassane, député de ladite localité a exprimé ses remerciement et sa reconnaissance au Président de la République, pour la nomination, de « leur frère » Sidiki Diakité au poste de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Merci au Président d'avoir également nommé nos frères Adama Koné, (ministre de l'Economie et des Finances) et Souleymane Diarrassouba, (ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme).

« Monsieur le représentant du Premier ministre, transmettez au Président, notre reconnaissance et nos remerciements pour la promotion des cadres du Kabadougou mais aussi pour toutes les actions de développement qu'il pose en faveur de notre région ». Et d'ajouter : « Avant l'accession du Président Alassane Ouattara au pouvoir, seulement 5 villages, sur les 27 que compte le département de Gbéléban étaient électrifiés. Aujourd'hui, tous les 27 villages sont électrifiés. Avant l'arrivée du Président Ouattara au pouvoir, aucun village du département ne recevait de l'eau potable. Aujourd'hui, 80% des villages du département de Gbéléban ont de l'eau potable. Avant l'arrivée du Président au pouvoir, il n'y avait aucun collège dans le département. Aujourd'hui, nous en avons deux. En outre, le vendredi 8 décembre, nous avons posé la première pierre du commissariat de police de Gbéléban ».

Il a, par ailleurs, félicité le ministre Sidiki Diakité pour cette promotion. « C'est un poste très sensible et très important.

C'est le couronnement de votre parcours professionnel exceptionnel. Mes félicitations, monsieur le ministre. Nous sommes fiers de vous. D'autant plus que malgré votre parcours exceptionnel, vous êtes resté humble, discret et affable », a-t-il ajouté. L'ex-ministre Gaoussou Touré, vice-président du Rdr et député d'Odienné a pour sa part exhorté les cadres du district du Denguélé à avoir la main dans la main pour avancer.

Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, était représenté par le ministre de l'Emploi et la Protection sociale, Jean- Claude Kouassi. Il a réaffirmé la détermination du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à accompagner le district du Denguélé sur le chemin de l'émergence.

« Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly porte un grand intérêt à cette région et à ses cadres. Il prend acte de la réaffirmation de votre engagement auprès du Président de la République, Alassane Ouattara. Il était avec vous hier, il est avec vous aujourd'hui et sera avec vous demain », a-t-il affirmé. Invitée à dire un mot, Sita Ouattara, sœur cadette du Chef de l'Etat, s'est dit émue par les éloges à l'égard de son aîné.

« Pur-sang ne saurait mentir. Ces hommages prouvent que le Président Ouattara a écouté les conseils de notre défunte mère qui lui a demandé de ne jamais oublier cette région, si d'aventure, il accédait un jour au pouvoir. Mais en vérité, il ne s'agit pas du pouvoir d'Alassane Ouattara. Il s'agit plutôt de votre pouvoir, conquis avec votre sueur. Le souhait du Président, c'est que les filles et fils du Denguélé s'entendent, afin que nous puissions avancer », a-t-elle souligné. Vendredi, des séances de prières et de bénédictions pour le Président de la République ont été dites dans les mosquées de Gbéléban et de Seydougou.