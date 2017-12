Tunisie: Donner aux régions leur pouvoir décisionnel

Une autorité régionale autonome permet de gagner beaucoup de temps et d'argent lors de la réalisation des projets, qu'ils soient publics ou privés. Il est possible, en effet, de concevoir le projet compte tenu des besoins de la population et des spécificités de la région.

Une fois le projet initié, on passe aux études puis à la réalisation après avoir sélectionné, toujours au niveau régional, la société qui sera chargée des travaux. Une telle autonomie évitera les lenteurs de la bureaucratie et les procédures fastidieuses et complexes.

Revoir la composition des structures

Pour avoir une administration régionale efficace, dans le cadre de cette décentralisation promise, il est nécessaire de revoir la composition des structures régionales, à commencer par le gouvernorat qui doit disposer d'un effectif allégé et compétent pour répondre, dans des délais courts, aux demandes des investisseurs quelle que soit leur nationalité.

Dans certains pays développés, la création d'une entreprise se fait en 24 heures seulement. L'investisseur potentiel n'a qu'à remplir un formulaire comportant les différents détails pour se voir autorisé à installer son entreprise. Cette approche peut être appliquée aussi au niveau régional à la faveur d'une décentralisation bien engagée.

La composition des structures régionales -- direction régionale de l'APII, direction de l'Aménagement et de l'Habitat, de la Sécurité sociale, de l'Agence foncière industrielle et autres -- doit comporter des compétences spécialisées et expérimentées dans leur domaine pour une meilleure rentabilité et des prestations de qualité offertes aux investisseurs. Chaque dossier présenté par le promoteur doit trouver une solution au bout de 48 heures au maximum. Après son dépôt, le dossier doit trouver une réponse (favorable ou négative) après 2 jours. Si aucune réponse ne parvient à l'intéressé, on peut considérer que l'administration est favorable à la réalisation du projet.

Une administration régionale moderne et autonome doit disposer également de moyens de travail suffisants et particulièrement les équipements de communication numériques. C'est que la communication doit être rapide entre l'investisseur et l'administratif. Elle doit se faire, de préférence, en temps réel. Chaque direction est appelée à lancer un site web interactif en ligne pour communiquer avec les promoteurs potentiels et répondre à toutes leurs questions.

Un site dédié aux offres et demandes d'emploi serait d'un grand apport aussi bien pour les habitants que pour les chefs d'entreprise. A la faveur de la déconcentration, une réelle dynamique socioéconomique pourrait être générée, ce qui stimulerait le marché du travail et la productivité.

Dans une région, le gouvernorat, les municipalités et les directions régionales des différentes structures ont un rôle déterminant à jouer dans la propulsion de l'investissement et de la croissance. Toutes ces directions doivent coordonner leurs actions dans le cadre d'un plan de travail comportant des objectifs à atteindre avec des chiffres précis sur les projets à réaliser, les investissements visés et le nombre d'emplois à créer dans une période déterminée.