Tunisie: Contre la corruption !

Quand la pièce « Monsieur Bonhomme et les Incendiaires » de l'écrivain suisse Max Frisch est adaptée au contexte tunisien, son titre devient « Fais-moi plaisir », lui-même traduit en le fameux « Afrah beya ». Ce message codé par lequel les corrompus demandent un pot-de-vin de manière indirecte est un symbole de la corruption certes, mais aussi de la manière dont on la perçoit et traite avec sous nos cieux.

Une expression qui se veut délicate et évasive, parfaite pour se voiler la face et réduire la gravité de l'acte de corruption, en jouant sur les mots. La mise à nu est du ressort des instances spécialisées mais aussi de l'art. Ensemble, ils peuvent pointer du doigt le mal avec une force et une pertinence doublées. Et l'on est heureux de constater la multiplication de telles initiatives, comme celle proposée par El Teatro, l'Instance Nationale de Lutte contre la Corruption et la Coopération suisse.

«Fais-moi plaisir - Afrah beya » est une adaptation libre de «Monsieur Bonhomme et les Incendiaires », mise en scène par Naoufel Azara et présentée en avant-première à El Teatro le 8 décembre.

Le metteur en scène s'est entouré d'une panoplie de comédiens de différentes générations (Hela Ayed, Akil Kolsi, Lobna Mechichi, Tarak Belkhechine, Med Ali Mansour, Ghada Chaouch, Firas Cherif, Chams El Ferhi et le poète Anis Chouchane), sans doute pour dire que la corruption est l'affaire de tous, et c'est le cœur même de la pièce originale.

«Biedermann, qui fanfaronne au bistrot et propose de pendre les incendiaires qui ravagent sa ville, ne trouve rien de mieux que d'en héberger deux dans son grenier. Ils ont beau entreposer sous son nez bidons d'essence et détonateurs, il fait celui qui ne comprend rien et va même jusqu'à leur fournir les allumettes qui anéantiront sa maison», clame celle-ci (René Solis, «Max Frisch toujours brûlant», Libération, 27 novembre 2001).

Absurde, à l'image de la complicité commise par l'implication de certains et le silence des autres. Biedermann, le personnage principal, est un homme d'affaires qui commercialise un produit repousse-cheveux. Son alter ego tunisien, chauve, s'appelle Si Hayder. Il vit dans sa villa avec sa femme, Madame Kenza, et leur aide ménagère, Kawekeb.

Avant que l'arrivée des deux incendiaires ne bouleverse définitivement leurs vies, ils sont avertis par les narrateurs de la pièce, une jeune fille, une enfant, un musicien et un poète. Ces derniers observent et constatent, profèrent des paroles qui alertent de la menace, en arrivent même à sortir de leur rôle de narrateur pour s'adresser directement à Si Hayder afin de l'avertir du danger, en vain...

Entre messages frontaux et situations symboliques, « Afrah beya » cultive dans une mise en scène sobre une atmosphère où l'absurde est le maître mot et condamne haut et fort la corruption.