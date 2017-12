Tunisie: Les mécanismes d'appui de la Berd aux PME tunisiennes

Un objectif ambitieux

Cette rencontre, comme nous l'a indiqué Néjib Mellouli, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre (Ccic), animée par les experts de la «Berd Tunisie», offre la possibilité aux entreprises tunisiennes de prendre connaissance des mécanismes offerts par la Berd afin d'améliorer leur financement, de renforcer ainsi leur compétitivité et de les accompagner sur les marchés étrangers en vue de consolider leur capacité à l'export.

Pour sa part, et au cours de son intervention , Anis El Fahem, directeur national du programme d'assistance technique auprès de la Berd, a indiqué que ladite banque octroie des subventions au profit des PME tunisiennes exerçant dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services, et ce, dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité des services (Pacs).

Cette banque met à la disposition des PME des experts et des conseils nationaux et internationaux moyennant des subventions et des financements de l'Union européenne afin d'améliorer leurs fonds et leur compétitivité.

Témoignage et rencontres B2B

Au cours de son témoignage, Anis Jegham, expert-comptable et consultant local au profit d'une agence de voyages à Sousse, a indiqué qu'il a entrepris, au cours de l'année 2017, une mission d'élaboration d'un manuel de procédures définissant les tâches, les fonctions du personnel et le processus de développement de cette agence de voyage qui a pu bénéficier d'une subvention de la Berd, estimée à 3.500 euros, soit 10.000 dinars environ.

Cette subvention a permis d'améliorer les performances de l'agence en question, créée en 2010, et ce, en optimisant son fonctionnement et son rendement.

En marge de cette journée, se sont déroulées des rencontres B2B entre les chefs d'entreprises et les experts de la Berd.