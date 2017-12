Tunisie: L'environnement a besoin de plus d'égard !

La conférence ne s'est pas focalisée sur l'aspect théorique seulement. Les intervenants ont, par ailleurs, donné l'exemple de Jendouba qui est une région riche et où il y a un potentiel de pêche dont on exploite seulement 5%. Toutefois, une problématique s'est posée : qu'est-ce qui fait que ces régions riches vivent sous le seuil de pauvreté? Le cas de Kébili, qui est une source d'énergie, est édifiant. Pourtant, la Tunisie plaide pour l'économie verte.

Ainsi, il est important de préserver l'équilibre climatique, écologique et de la biodiversité. «Le passage à la RSE est devenu incontournable. L'entreprise est une entité responsable et citoyenne. Il s'est avéré que 70% des cas de cancer découlent de la négligence alors que les 30% restants sont dus à la pollution. Aucune loi n'oblige le chef d'entreprise à adhérer à la RSE. Les intervenants ont souligné l'importance pour l'entreprise d'être engagée et partisane de la cause de l'environnement.

Une charte de responsabilité sociétale doit être mise en place et respectée par toutes les entreprises. Les intervenants ont également abordé la notion de développement durable du plan quinquennal 2016-2020 et la croissance qui sera autour de 4% à l'horizon 2020. «L'économie verte est un pilier du développement durable. Cependant, une problématique se pose : qu'est-ce qu'on attend pour que nos entreprises intègrent la RSE ? D'autant plus que la Tunisie est considérée comme l'une des meilleures économies ouvertes à ce concept.