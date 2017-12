Tunisie: Le déclic ?

Pour s'y faire, ils compteront sur la grande détermination affichée ces derniers jours par les « anciens »pour se faire pardonner auprès de leurs fans et regagner leur confiance, à l'instar des Lahmar qui semble récupérer ses sensations, auteur d'une sortie remarquable face à l'USBG; de Ramy Bédoui au rendement à la fois constant et rassurant; et surtout du capitaine Balbouli, revenu à de meilleurs sentiments après les critiques acerbes dont il a fait l'objet par les supporters étoilés, comme en témoigne le penalty arrêté magistralement lors de la dernière sortie contre les protégés de Samir Sellimi, une prouesse qui n'est pas arrivée depuis bien longtemps.

Dans l'autre sens, les Etoilés miseront sur le talent et la fougue d'une nouvelle vague assoiffée et pétrie de qualités, représentée par Yassine Amri devenu titulaire indiscutable, Zekri auteur de sorties intéressantes, le jeune milieu défensif Malek Baayou -- retenez bien ce nom ! -- faisant preuve d'assurance et de maîtrise, sans oublier le latéral gauche Ameur Omrani -- qui n'est autre que le neveu de l'ancien défenseur de charme de l'ESS, Abderrazak Chebbi -- accrédité d'une mention spéciale face à l'USBG.

Retour de Bangoura

En prévision du sommet de cet après-midi, le tandem Boumnijel-Zouaghi pourra se réjouir du retour de l'un des éléments les plus en forme du moment, à savoir l'international guinéen Alkhaly Bangoura qui vient de purger sa suspension. Ghazi Abderrazak, lui aussi, pourrait signer son come-back si le bureau fédéral l'acquitte -- ce qui est fort probable, le verdict devait être connu hier -- dans l'affaire du match contre l'EST. D'ailleurs, le latéral gauche étoilé a été convoqué par précaution à la mise au vert de l'équipe depuis vendredi en prévision de la rencontre de cet après-midi.

Volet défaillances, le staff technique de l'Etoile devra se passer des services de Neguez et Msakni pour des raisons disciplinaires, mais aussi de B.Amor et Kechrida blessés.