Ile Maurice: Incident à Poudre-d'Or - Il est arrêté pour avoir insulté le ministre Gungah

Les policiers auraient alors tenté de le maîtriser. Toutefois, une cinquantaine de personnes auraient fait preuve d'hostilité et auraient tenté de les en empêcher. La Criminal Investigation Division de Goodlands et la Divisional Supporting Unit Northern ont dû être appelées en renfort. Vicky Neypaul a finalement été arrêté.

Ce dernier était présent à une cérémonie de remise des prix dans sa circonscription, sur un terrain de football à Poudre d'Or. Le maçon de 37 ans, habitant la localité, a été arrêté et traduit devant la Bail and Remand Court, hier, dimanche 10 décembre. Une charge provisoire de rogue and vagabond a été retenue contre lui. Il a été placé en détention.

«Éta voler, to enn voler !» C'est ce qu'aurait lancé un dénommé Vicky Neypaul au ministre de l'Industrie et du commerce, Ashit Gungah, le samedi 9 décembre.

