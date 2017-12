Tunisie: Le CA décimé par les blessures !

Abdi de retour face à l'Etoile

Ainsi, le solide défenseur axial, Nicolas Apoku et le milieu de terrain Wissem Ben Yahia devront purger une suspension d'un match avant de retrouver l'équipe première. Le gardien Atef Dkhili sera, quant à lui, absent pour cause de blessure. Il sera relevé par le portier Seïf Charfi. Idem pour Ali Abdi, évacué du terrain lors d'un choc avec Hamza Mathlouthi. Pour ce dernier, la fracture décelée ne nécessite pas un long repos. Le détonateur clubiste sera de retour plus tôt que prévu.

Il pourrait être remis sur pied dans la perspective du grand format face à l'Etoile du Sahel. Enfin, Ahmed Khélil a, lui aussi, rejoint l'infirmerie aux côtés de Ibrahim Chenihi et Manoubi Haddad. Concernant ce dernier, touché lors du derby, le diagnostic a été sans appel. Fracture de la cheville et période d'indisponibilité de trois mois. Rappelons que l'ex-Béjaois a été opéré récemment.

Zouheir Dhaoudi, le grand frère

L'ailier gauche Zouheir Dhaouadi a récemment effectué sa première séance d'entraînement avec le Club Africain. Signataire d'un avenant de six mois assorti de deux années supplémentaires en option, l'ex-enfant terrible du Parc A s'est toutefois contenté de quelques exercices en solitaire, et ce, en attendant de retrouver une forme optimale. Outre son apport offensif, Dhaouadi ne manquera pas d'avoir un rôle d'encadreur pour les Aounallah, Zemzemi, Charfi, Apoku, Khefifi et autre Haddad.