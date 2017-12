Sénégal: Conférence mondiale pour l'éducation - La composition du comité scientifique connue

La Conférence mondiale pour l'éducation (Global éducation initiative ou Ge7), qui aura lieu à Paris en 2018, a été officiellement lancée jeudi dernier par son instigatrice, Amy Sarr Fall, fondatrice du groupe Intelligences Presse. C'était lors d'une cérémonie ayant permis de dévoiler la composition de son comité scientifique.

Composé de leaders de la société civile et du monde de l'éducation, ce comité, informe un communiqué, comprendra 25 personnalités venant des quatre coins de la planète parmi lesquelles Dr Noeleen Heyzer, conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies, ancienne vice-secrétaire générale des Nations Unies, Dr Joséphine Odera, ancienne directrice régionale d'Onu Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Pr Souleymane Bachir Diagne, philosophe, professeur émérite à l'université de Columbia, Dr Urvashi Sani, une activiste pour l'éducation des jeunes filles qui a fondé à Lucknow (Nord de l'Inde) la fondation Study Hall, Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz, l'ancienne porte-parole du gouvernement de Zapatero, présidente de la fondation Mujerespor Africa, Dr Fatou Bintou Djibo Représentante résidente du Pnud et coordonnatrice du Système des Nations Unies au Niger, Dr Joanna Madalinska-Michalak de l'Université de Varsovie, présidente du Conseil de recherche pour l'éducation de la politique, la Canadienne Dr Claudine Provencher, directrice du Lse Life à la London School of Economics et Dr Stephen Cheung Yan-leung, Président du Hong Kong Institute of Education. « Ce projet très ambitieux d'organiser à Paris une conférence mondiale sur l'éducation n'aurait pas été possible sans vos encouragements à tous, a-t-elle précisé.

Nous avons maintenant un an pour y travailler et nous devons réussir ce pari au nom des générations actuelle et future. On ne pourra pas atteindre les Objectifs du développement durable sans garantir à tous l'accès à l'éducation. Le but de cette conférence est justement de montrer comment la société civile peut se mobiliser pour imposer une éducation qui ne laisse personne en dehors du système et qui soit de qualité», a déclaré Amy Sarr Fall.