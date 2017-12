Burkina Faso: 11-Décembre - Le message du président du Faso

document

« Peuple du Burkina Faso, Chers compatriotes

Le 57ème anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser aux Burkinabè de l'intérieur et de l'extérieur un message d'espérance et d'engagement renouvelé pour une Nation forte, paisible et prospère.

Je voudrais à ce stade, vous inviter toutes et tous à avoir une pensée pour les artisans de notre indépendance politique arrachée de haute lutte afin que leur patriotisme et leur volonté de bâtir une nation indépendante continuent de nous inspirer et à unir les efforts des générations présentes et futures.

En ces moments où nous affrontons les menaces et attaques terroristes, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à nos frontières, je salue la mémoire de nos soldats tombés sur les différents champs de bataille pour la Patrie, et pour la cause de la paix en Afrique et dans le monde ainsi que celle de tous les civils...

A tous ceux qui risquent au quotidien leur vie pour défendre notre « vivre ensemble » dans cette guerre asymétrique qui nous est imposée, je réitère nos encouragements et notre profond respect.

Mes vœux de prompt rétablissement accompagnent les blessés ainsi que ma solidarité à l'endroit des membres des familles éprouvées.

Leur engagement à défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême nous interpelle individuellement sur le fait qu'aucun sacrifice n'est de trop lorsqu'il s'agit de la survie de la Patrie et nous rappelle que notre plus noble devoir trouve son sens dans ce que nous faisons pour notre pays.

Chers compatriotes

Vaillant peuple du Burkina Faso

La fierté que nous éprouvons en célébrant le 11 décembre chaque année sera encore plus grande lorsque nous aurons réussi ensemble à créer les bases matérielles de l'indépendance et de la souveraineté véritables qui nous sont si chères.

Le Burkina Faso auquel nous sommes profondément attachés ne pourra se construire que dans la conjugaison des efforts constants des filles et des fils de toutes les régions, de toutes les communautés, malgré nos différences politiques, culturelles et de croyances.

C'est pourquoi, la commémoration du 57ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale est placée sous le thème « Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux ».

En effet, la solidité du tissu social de notre pays a toujours résidé dans la réalité et la pratique permanente du dialogue et de la concertation.

Plus que jamais, nous devons puiser dans nos racines, les énergies indispensables pour raviver la flamme de la solidarité, gage d'une citoyenneté laborieuse et responsable, indispensable à une vie nationale porteuse d'harmonie et de bien-être pour tous.

Peuple du Burkina Faso

Nous avons la responsabilité de bâtir ensemble une Nation prospère et respectée, attachée aux valeurs d'égalité, d'intégrité, de justice et d'équité.

C'est un combat de longue haleine qui exige de chacun de nous beaucoup de don de soi, d'abnégation et de lucidité pour mettre la défense de l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers ou partisans qui guettent les différents regroupements.

La rupture que nous appelons de tous nos vœux doit s'accompagner d'un profond changement de mentalités qui valorise le travail consciencieux, la discipline, le respect de la loi et des autres ainsi que le dialogue social.

Personne ne viendra construire le Burkina Faso à notre place, car nous devons être les acteurs pleinement conscients de notre propre destin.

C'est pourquoi, tout en comprenant les attentes de certains de nos compatriotes qui veulent tout et tout de suite, je ne peux ignorer les nombreux défis auxquels nous devons faire face pour satisfaire les préoccupations de tous les autres Burkinabè et particulièrement ceux du monde rural.

Je voudrais rassurer les partenaires sociaux de l'engagement du Gouvernement à œuvrer autant que faire se peut à l'amélioration des conditions de vie et de travail de chacun et de tous.

Cet objectif ne peut cependant être atteint que dans un climat apaisé, de respect et de confiance mutuels.

La seule ligne rouge de toutes les revendications mises en avant par les partenaires sociaux doit être trouvée dans les limites des ressources dont nous disposons pour répondre aux besoins fondamentaux de tous les Burkinabè des villes et des campagnes.

Au total, il s'agit de ne pas compromettre l'avenir de notre pays afin de pouvoir transformer nos potentialités sociales, économiques et culturelles en opportunités au profit de nos enfants, de nos jeunes et de nos femmes.

Chers compatriotes

La réconciliation nationale reste un enjeu majeur que nous devons réussir, dans l'intérêt supérieur de la Nation. Nous devons nous donner toutes les chances pour y parvenir, dans le respect du tryptique «Vérité-Justice-Réconciliation ».

Je dois souligner que cette démarche n'est pas dictée par la volonté contreproductive de faire des règlements de comptes politiques.

C'est le lieu pour moi de saluer l'avancée des dossiers pendants devant la justice, tout en rappelant aux acteurs chargés de les vider que la soif légitime de justice des Burkinabè reste intacte.

Nous devons tout faire pour que la justice soit rendue dans toutes ces affaires sensibles pour aider notre Peuple à se réconcilier avec son histoire, pour ramener la paix des cœurs et créer les conditions propices à la contribution de tous les Burkinabè à l'œuvre de construction nationale.

Au plan sécuritaire, les efforts du Gouvernement se poursuivront pour renforcer les capacités opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité, tout en améliorant les conditions de travail de nos soldats sur les théâtres d'opérations, pour plus d'efficacité et de sécurité.

L'opérationnalisation de la Force conjointe du G5-Sahel à laquelle le Burkina Faso participe continuera à faire l'objet de toutes les attentions. A cet égard, je me réjouis des échanges fructueux que nous avons eus ces dernières semaines sur cette question avec mes pairs du continent et de l'Union européenne. Elle sera également au centre du Sommet que nous aurons à Paris le 13 décembre courant pour concrétiser l'engagement de tous nos partenaires dans cette lutte sans concession qui doit être menée et gagnée contre le terrorisme.

Parce que le terrorisme est un phénomène mondial, l'action internationale du Burkina Faso pour contribuer à son éradication ne faiblira pas.

C'est pourquoi, j'adresse mes encouragements aux soldats burkinabè déployés dans les missions de paix à l'étranger, sous la bannière de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU.

Avec les autres pays de la sous-région et du continent, le Burkina Faso s'investit pour la réalisation de l'unité politique et économique de l'Afrique.

Ce n'est qu'à ce prix, que les peuples africains seront au rendez-vous de l'histoire pour le bonheur des Africains.

Peuple du Burkina Faso

Chers compatriotes

A chacune de mes rencontres avec nos compatriotes vivant à l'extérieur, j'ai pu mesurer combien ils sont profondément attachés à la mère patrie. Je tiens à leur réitérer ma détermination et celle du Gouvernement à leur garantir la place qui leur revient tout naturellement dans l'œuvre commune de construction nationale.

J'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons les ressources internes et les moyens de nous surpasser pour garantir aux générations montantes le Burkina Faso dont elles sont en droit de rêver. Un Burkina fort de la responsabilité plus que jamais affirmée de ses fils et filles, un Burkina riche de la diversité de ses cultures et traditions, un Burkina solidaire d'un monde à la recherche de solutions durables aux maux qui minent l'humanité.

C'est au nom de cette solidarité que nous devons à tous les peuples qui se battent pour un mieux-être que je renouvelle ma gratitude à la communauté africaine ainsi qu'à la communauté internationale pour leur soutien et leurs appuis multiformes dans le grand et noble combat pour le développement humain durable. C'est le lieu pour moi de saluer particulièrement nos amis et nos partenaires techniques et financiers pour leur contribution à la concrétisation du Plan national de Développement économique et social (PNDES).

Je souhaite que la célébration de la fête nationale dans la cité de Bafudji, foyer de résistance des peuples du Sud-Ouest contre la pénétration coloniale contribue à consolider la paix, l'unité nationale et la solidarité des Burkinabè dans l'effort de construction d'une nation démocratique et prospère.

Aux travailleurs des campagnes, des secteurs publics et privés, à toutes nos Forces de Défense et de Sécurité, aux autorités coutumières et religieuses de toutes nos régions, aux enseignants, étudiants, élèves et paysans, à tous les Burkinabè vivant loin de la mère patrie, à toutes les communautés étrangères vivant sur la terre libre du Burkina, j'exprime mes vœux de bonne et heureuse fête nationale.

Que Dieu bénisse le Burkina Faso.

Je vous remercie »