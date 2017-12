Togo: La Consultation gouvernement-partis politiques n'est pas un sésame qui ouvre les portes du dialogue

Dans leur sortie jeudi dernier, les quatre ministres du gouvernement, Gilbert Bawara, Yark Damehme, Payadowa Boukpessi et Pius Agbétomey, annonçaient une consultation préalable avec les partis politiques pour recueillir leur avis sur le format et les modalités du prochain dialogue sous les auspices des médiateurs, les présidents ghanéen, Nana Akufo Addo et guinéen, Alpha Condé.

Dans une nouvelle sortie ce jour chez nos confrères de Victoire Fm, le ministre Bawara est revenu sur le sujet. "Des invitations ont été envoyées depuis le vendredi", a informé le membre du gouvernement. Aussi, a-t-il indiqué que cette consultation n'est pas directement synonyme d'invitation au dialogue mais, qu'il s'agit de voir comment chacun conçoit ce dialogue. Il a convié les différents acteurs politiques à proscrire le mépris et l'hostilité envers les autres.

Pour ce qui est de ces consultations, il a assuré qu'elles se feront en une à deux journées et a promis que "le gouvernement va continuer à oeuvrer afin que les Togolais se retrouvent autour d'une table".

Et à ceux qui jugent contradictoire cette démarche de l'exécutif car pour eux, il se comporte comme un juge alors qu'il est partie, Gilbert Bawara pose une seule question, "pendant combien de temps le ghanéen et le guinéen seront à nos côtés ?". Pour sa part, il est convaincu de ce que, "ils n'ont pas que la situation du Togo à s'occuper".

Quand on parle de mesures d'apaisement, et que l'on réclame la libération de toutes les personnes détenues lors des manifestations de ces quatre derniers mois de l'opposition, des détenus dans l'affaire des incendies et aussi ceux du Mouvement Nubuéké, Bawara à sa réponse. "Autant dire que la justice doit croiser les bras pour laisser se perpétrer tous les crimes et les délits", telle est sa réaction.