Sénégal: Remise d'attestations de financement du programme Bourses territoriales, mardi à Fatick

Dakar — Le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Yaya Abdoul Kane va remettre, mardi à partir de 10h, au Conseil départemental de Fatick, des attestations de financement aux bénéficiaires du programme Bourses territoriales pour un Sénégal émergent (BT/PSE), selon un communiqué reçu à l'APS.

Initié par l'Agence de développement local (ADL), le Programme BT/PSE vise à promouvoir, sous le leadership des collectivités territoriales, l'entreprenariat et l'auto-emploi des jeunes et des femmes afin de réduire le chômage, la pauvreté et l'émigration clandestine, renseigne la source.

L'ADL va, parallèlement à la remise des attestations, signer une convention avec le Conseil départemental de Fatick.

L'Agence contribue, à travers ce projet et la mise en oeuvre de mécanismes de financement innovant du développement local, à l'opérationnalisation du Plan Sénégal émergent (PSE) et à la matérialisation de l'Acte III de la décentralisation, soulignent les rédacteurs du texte.

Ils expliquent que le programme est articulé autour d'une plateforme multi-acteurs de financement du développement économique local (DEL), réunissant entre autres, l'Etat, les collectivités locales (CL), le secteur privé et les acteurs locaux étatiques et non étatiques.